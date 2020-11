Twitter supporte MacOS 11 et les Mac M1

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Twitter a publié une mise à jour importante de son application Mac cette semaine, apportant des optimisations pour macOS 11 Big Sur, en termes de performances et de design. La mise à jour ajoute naturellement la prise en charge des Mac alimentés par la puce M1 Apple Silicon. il s’agit de la version 8.43.11 de Twitter.



Twitter passe à MacOS 11 Big Sur

Si vous aviez utilisé Twitter pour Mac sur la version bêta de macOS 11 Big Sur, vous savez que l’app était particulièrement instable. Désormais, avec la mise à jour du jour, Twitter fonctionne parfaitement sur Big Sur.



Outre une compatibilité totale, l’interface de Twitter pour Mac a également été actualisée pour s'adapter au nouveau style plus léger et plus translucide de macOS 11 Big Sur. Cela inclut également une nouvelle icône de forme carrée pour le dock.



Enfin, Twitter pour Mac est désormais optimisé pour Apple Silicon. Cela signifie qu'il fonctionnera en mode natif, sans virtualisation par Rosetta 2, sur les premiers Mac M1. Les premières commandes de M1 MacBook Air, MacBook Pro et Mac mini arriveront d’ailleurs chez les clients dès la semaine prochaine.



Vous pouvez télécharger gratuitement Twitter pour Mac sur le Mac App Store.

Télécharger l'app gratuite Twitter