SFR : des forfaits 5G de 40 à 95€ par mois en illimité

L'opérateur au carré rouge, SFR, vient de dévoiler par inadvertance ses forfaits 5G. Comme attendu, ceux-ci sont plus chers que les versions 4G et "collent" parfaitement à la grille d'Orange. Coïncidence ? En tout cas, les possesseurs d'iPhone 12 vont avoir le choix.

Les forfaits 5G de SFR

SFR prévoit quatre forfaits 5G, comme son concurrent avec des tarifs calqués mais une enveloppe data plus généreuse :

40€/mois : appels et SMS illimités + 80 Go d’Internet

50€/mois : appels, SMS illimités + 100 Go d’Internet

65€/mois : appels, SMS illimités + 150 Go d’Internet

95€/mois: appels, SMS et Data illimités.

Ce sont les prix bruts, sans promotion. On sait que chez Orange, les forfaits 5G seront moins chers la première année. SFR devrait s'aligner. Notons d'ailleurs que dans les deux cas, un abonnement de 12 mois minimum est exigé.



De même, la formule tout illimité de SFR est tout de même soumise à conditions puisqu'en cas d'usage intensif hors cadre mobile (comme le partage de connexion ?), la connexion pourra être bridée à partir de 100 Go de 5G.

Prix officiel des forfait 5G : https://t.co/9SLjY0AFdM



(2 opérateurs pour le moment, les autres arriveront plus tard) pic.twitter.com/yhy4tr2OFu — Tiino-X83 (@TiinoX83) November 14, 2020



Bouygues avait déjà dévoilé ses forfaits 5G avec des prix légèrement inférieurs et Free Mobile nous laisse dans le flou avec des débits qui seront équivalent à la 4G+ au départ mais avec un tarif plus bas.



Réponse deux dans deux jours puis que le 18 novembre marque l'ouverture officiel du marché de la 5G pour les consommateurs. Orange a dores et déjà annoncé qu'il serait présent avec ses forfaits.