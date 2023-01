RxPass : Amazon lance des médicaments génériques illimités pour 5 $ / mois

Amazon vient de faire une annonce fracassante avec un nouveau service de santé nommé RxPass. Ce dernier, annoncé cette nuit, permet aux membres d'Amazon Prime d'accéder à plusieurs médicaments génériques pour un coût mensuel de seulement 5 dollars.



Ces frais s'ajoutent évidemment au prix de l'abonnement Prime, le plan qui permet une livraison accélérée des marchandises et d'autres avantages du géant du commerce en ligne comme un accès à une partie du catalogue Prime Video et Amazon Music. La livraison des médicaments dans le cadre de RxPass, qui fait partie d'Amazon Pharmacy, est gratuite.

Un service uniquement aux États-Unis

Le nouveau service, disponible pour le moment dans 42 États américains, donne accès à des médicaments pour plus de 80 affections courantes, dont l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie et le reflux acide.



Vin Gupta, médecin en chef d'Amazon Pharmacy, a déclaré :

Nous sommes ravis de l'impact potentiel que cela aura sur les personnes qui prennent plusieurs médicaments. Nous pensons que ce sont elles qui bénéficieront le plus de ce service.

RxPass est la dernière initiative en date d'Amazon en matière de soins de santé, qui a annoncé son intention d'acquérir le service de soins One Medical pour 3,9 milliards de dollars en juillet, et qui a lancé en novembre Amazon Clinic, un service de santé basé sur des messages qui traite une variété de conditions, dont le COVID-19. Entre temps, Amazon a fermé Amazon Care, un service de soins primaires, en 2022.

RxPass permet aux membres Prime d'économiser sur les médicaments en plus d'un avantage existant qui offre des réductions dans plus de 60 000 pharmacies, dont celle du géant du e-commerce. Ainsi, les clients peuvent économiser jusqu'à 80 % sur les prix pratiqués par les revendeurs de médicaments génériques.

Amazon Pharmarcy progresse

Amazon a lancé son service Amazon Pharmacy en novembre 2020, après avoir acquis pour 753 millions de dollars la société de prescription par courrier PillPack en 2018.



L'entreprise a bien senti qu'il y avait un marché énorme outre-Atlantique. Un chiffre frappant est que 150 millions d'Américains prennent au moins un des médicaments disponibles avec RxPass, d'après Gupta qui rappelle que ce service est un moyen pour les personnes non assurées ou sous-assurées d'y accéder à moindre coût.



Parmi les autres entreprises qui proposent des médicaments à prix réduits, citons GoodRx, PharmacyChecker, oneRx, SingleCare et Prescryptive Health, sans oublier Cost Plus Drugs. Mais aucun d'entre eux ne propose un tarif unique si bas. Apple est également très intéressée par la santé, mais plutôt avec des dispositifs de surveillance comme l'Apple Watch.



RxPass n'est pas disponible pour les personnes bénéficiant de Medicare, Medicaid ou d'autres programmes de santé gouvernementaux, selon un billet de blog d'Amazon présentant RxPass.