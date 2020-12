iMyFone LockWiper : l'outil pratique pour déverrouiller un iPhone bloqué

Après plusieurs mois, ou plusieurs années sans utiliser un appareil, il se peut que le mot de passe sécurisant ce dernier nous échappe. C’est notamment le cas si vous mettez votre iPhone dans un tiroir pour le remplacer, mais que vous finissiez par en avoir besoin plus tard pour une quelconque raison.



Il en va même lors de l’achat d’un iPhone d’occasion, ce dernier peut nous réserver la mauvaise surprise d’être protégé par un code, empêchant ainsi son utilisation. Que faire dans ces cas-là ? Faire appel à Apple ou au SAV ? Ce n’est pas forcément la solution la plus pratique…



C’est à ce moment-là qu’il faut se tourner vers les outils disponibles sur l’espace géant qu’est Internet. Parmi les nombreux acteurs disponibles au téléchargement, l’un d'eux retient notre attention : iMyFone LockWiper. Dans cet article, nous allons faire le tour du propriétaire et de ses fonctionnalités sur Mac et PC.

iMyFone LockWiper : la solution pour déverrouiller un iPhone

Pour pouvoir faire confiance à un outil, il est important de savoir qui est derrière et ainsi ne pas tomber sur une quelconque arnaque qui récoltera vos données ou qui vous fera payer sans pour autant fonctionner. À la tête de LockWiper, on retrouve l’entreprise iMyFone Technology avec qui nous avons déjà eu la chance de collaborer pour un autre logiciel.



Car oui, depuis 2015, la firme continue de proposer de nouveaux outils à destination de nos Mac, iPhone, iPad et iPod. Son sérieux n’est plus à prouver, puisque depuis son existence, la société revendique plus de 35 millions d’utilisateurs au travers de ses différents produits.



Présentation faite, il est désormais temps de plonger dans le vif du sujet, avec les différentes fonctionnalités du logiciel :

Déverrouiller l’Apple ID, ou autrement dit, supprimer l’Apple ID présent sur l’appareil

Déverrouiller le code de l’écran principal

Déverrouiller le code pour “Temps écran” et ses restrictions

Contourner la gestion de terminaux mobiles, le MDM.

Vous l’aurez compris, la principale fonctionnalité n’est autre que de permettre d’outrepasser le code ou la sécurité mise en place sur l’appareil. Que ce soit le code à 4 chiffres, 6 chiffres, Face ID ou Touch ID, iMyFone LockWiper vous aidera à mettre fin à votre oubli mémoire.



De même que si vous achetez un appareil d’occasion, il se peut que le précédent propriétaire n'ait pas été très vigilant et ait oublié de supprimer son Apple ID associé. Une véritable lutte débute alors si le vendeur ne répond plus et vous laisse seul face à ce problème. Heureusement, l’outil vous permettra donc de réinitialiser l’iPhone sans code, changer et appliquer votre propre identifiant pour une utilisation normale. Il est à noter que l’utilisation de l’une de ces deux méthodes entraînera une suppression des données présentes sur l’iPhone.



Concernant la troisième et dernière possibilité, on parle du code empêchant d’accéder à Screen Time, mis en place depuis iOS 12, et qui permet d’avoir une trace du temps passé sur les différentes applications et jeux. Ainsi, pour les parents, il est possible de mettre des restrictions pour que les enfants n’abusent pas sur l’utilisation du téléphone.

Comment fonctionne l’outil LockWiper pour débloquer un iPhone ?

On ne va pas se le cacher, l’utilisation de l’outil LockWiper est très simple, puisque iMyFone décrit et explique très bien le procédé étape par étape selon votre but. Ainsi, les différentes phases sont un véritable jeu d’enfant : le logiciel explique le processus avec du texte, mais également des images d’instruction.



Par exemple, pour la suppression de l’Apple ID en place, il suffira de relier l’iPhone à l’ordinateur avec l’USB, de sélectionner l’option sur LockWiper, puis de déverrouiller l’appareil avec son code avant de “Se fier” au PC ou au Mac.



Si vous souhaitez éliminer le code ou le verrouillage d’un iPhone désactivé, même son de cloche : il suffit de le brancher un USB, de sélectionner la bonne option sur le logiciel puis de télécharger un firmware fourni par iMyFone. Une fois fait, l’outil se chargera de faire le travail à votre place… La prochaine étape consistera à taper le code « 000000 » quand ce sera demandé afin de passer l’iPhone en mode de récupération.



Il suffira de patienter une petite demi-heure avant de pouvoir mettre un nouveau mot de passe.

Mon avis sur LockWiper

Bien sûr, en regardant les retours des clients du logiciel LockWiper, il semblerait que les méthodes ne soient pas un long fleuve tranquille pour tous : outre la suppression des données pour deux des trois solutions, ce qui peut être contraignant, certains utilisateurs font face à des messages d’erreurs, notamment lors de la suppression du code de déverrouillage.



Par exemple, au lieu de passer en mode de récupération, une alerte pointe le bout de son nez pour vous demander de passer en mode DFU de façon manuelle. Pour certaines actions, il se peut également que le logiciel demande la présence d’iTunes sur PC, mais généralement, le processus se passe sans encombre.



Concernant les points positifs, on ne peut que retenir la simplicité de l’outil, mais également les miracles qu’il peut faire. Car oui, les mauvaises surprises n’arrivent pas qu’aux autres, et les boutiques n’hésiteront pas à vous refuser la correction de la panne ou alors vous facturer des prix assez ahurissants.

Les prix

En parlant de tarif, il faut bien parler d’un point important concernant LockWiper : si un essai gratuit est disponible pour vous faire une idée de la puissance du logiciel, il faudra tout de même passer à la caisse pour du concret.



Et le moins que l’on puisse dire, c’est que iMyFone tente de correspondre à tous les budgets. Ainsi, l’éditeur propose trois plans :

Plan 1 mois : concerne un appareil, pour un mois, sans engagement. 25,99€

Plan 1 an : concerne un appareil, sur une année. 35,99€

Plan à vie : concerne cinq appareils. 55,99€



Attention, iPhoneSoft n’encourage pas l’achat de ce logiciel pour d’éventuels vols ou actes illégaux. Il s’agit d’une solution pour un usage personnel, d’un appareil vous appartenant.



Ceci est un article sponsorisé par l’éditeur.