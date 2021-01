Razer travaille sur un masque avec des LED et un système de ventilation

C'est triste à dire, mais aujourd'hui les masques sont devenus indispensables dans notre quotidien. Nous sommes obligés d'en mettre dans les transports, en marchant dans la rue ou encore sur notre lieu de travail. Si nous trouvons des masques dits "classiques" un peu partout dans le commerce, il y a aussi des alternatives très intéressantes qui combinent sécurité et technologie. Le résultat est bluffant et Razer nous montre grâce à son projet Hazel qu'on peut faire bien mieux qu'un simple masque à quelques euros.

Le masque révolutionnaire ?

Razer est un constructeur d'accessoires gaming reconnu pour sa qualité et fiabilité. Le talent de l'entreprise c'est de se diversifier dans différents secteurs, Razer propose des casques dédiés pour le gaming comme des chaises qui se préoccupent de votre confort quand vous lancez une partie sur Call of Duty Warzone.

Razer ne cesse de nous surprendre et ce n'est pas fini... La marque a annoncé lors du CES 2021 son intention de lancer prochainement un masque N95 auto-stélérisant et transparent !

Mais qu'est-ce que ce masque a de plus que les autres ?

Le Razer Hazel vous proposera un système de ventilation automatique alimenté par plusieurs batteries que vous devrez recharger comme un iPhone. L'air sera filtré et Razer annonce avoir réussi à bloquer 95% des particules qui seront dans votre environnement. Ce qui est formidable c'est que vous pourrez changer le ventilateur et le filtre comme bon vous semble ! Une fois que le Razer Hazel sera commercialisé, l'entreprise vous proposera de commander via son site internet un autre ventilateur ou un nouveau filtre, résultat vous pourrez vous faire un petit stock pour les changer régulièrement.

En ce qui concerne la recharge du masque, Razer a repris le concept de ce qui se fait chez tous les constructeurs d'écouteurs sans fil. Vous aurez dans le packaging de base une petite boîte qui rechargera votre casque, le principe est simple, vous posez votre masque et celui-ci se recharge !

Niveau autonomie du masque et de la boîte, c'est silence radio...

Un masque... transparent

Même si nous ne sommes pas vraiment fan des masques transparents, ils ont leur intérêt. En effet, vous pouvez voir votre interlocuteur parler et pour les femmes cela signe le grand retour du rouge à lèvres.

Le Razer Hazel est transparent, cela signifie que vous pourrez voir la totalité du visage de la personne, sauf le nez, les joues et le menton.

Une petite touche pour les passionnés de technologies

Vous pensiez vraiment que Razer s'arrêterait là ? La marque propose plusieurs technologies dans ce projet qui sort du futur.

Votre bouche pourra être (si vous le désirez) éclairée par une LED, ce qui permettra à votre interlocuteur de voir votre magnifique sourire. De plus, Razer a aussi expliqué répondre aux problèmes des personnes qui ont du mal à se faire comprendre quand elles parlent dans un masque, l'entreprise a ajouté un amplificateur de voix. Cela va permettre de faciliter la compréhension et vous aider au quotidien si vous êtes dans un métier avec un contact clientèle.

Le niveau de l'amplificateur sera à régler depuis une application iOS (oui parce qu'il faut appairer votre masque à votre iPhone).



Officiellement, le projet n'est pas encore terminé, Razer a encore quelques points à boucler pour commencer les tests qui devraient survenir dans les prochaines semaines. À noter que l'entreprise n'a pas encore obtenu le feu vert des autorités pour mettre en vente son nouveau masque.



Découvrez toutes les autres informations à connaître sur le site de Razer.