ASUS lance sa nouvelle gamme de ZenBook 2021

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Corentin Ruffin

En ce moment même se déroule la nouvelle édition du célèbre salon high-tech CES, bien que cette dernière soit totalement en ligne suite à la pandémie mondiale qui empêche la bonne tenue de ce genre d'évènements. Il faut dire que la version 2021 est riche en annonces et en nouveautés, les grandes marques comme les petites dévoilant leurs prochains produits à venir.



Parmi eux, on retrouve le célèbre constructeur ASUS qui présente sa nouvelle gamme d'ultraportables ZenBook avec des caractéristiques très intéressantes.

ASUS dévoile les nouveaux ZenBook de 2021

Récemment, la firme taïwanaise, que l'on connait pour ses créations au sein du marché des ordinateurs, avait fait l'annonce de ses nouvelles machines axées sur le jeu vidéo, en partenariat avec ROG. Mais, ASUS semble penser à tout le monde cette année et outre les joueurs, le constructeur vise également le grand public avec ses nouveaux Zenbook.



En effet, la gamme 2021 d'ultraportables est désormais publique, dévoilant ainsi des caractéristiques très prometteuses... On pense notamment au ZenBook Duo 14 qui se vante désormais d'avoir un système « Active Aerodynamic System Plus », prolongement de l'écran lors de l'ouverture de l'ordinateur.



Avec un écran de 14 pouces Full HD IPS, un second écran « Full HD », un processeur Intel Core de 11e génération et une puce graphique Nvidia GeForce MX450, il y a de quoi faire ! Celui-ci sera vendu à partir du mois de mars à un prix débutant à 1799 euros.



Asus a également fait la présentation de l'excellent ZenBook Pro Duo 15 qui est une véritable machine de guerre avec un écran OLED de 15,6 pouces (4K UHD de 3840 x 2160) processeur Intel Core de 10e génération en 45 W, 32 Go de RAM DDR4, 1 To de stockage SSD et une puce Nvidia RTX 300. Le prix ? 3299 euros !