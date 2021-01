Free Mobile : un record 5G de 722,80 Mbit/s en download

Si les premiers forfaits 5G ont été mis à disposition assez rapidement, le déploiement du nouveau standard mobile prend lui plus de temps. À l'heure actuelle, le premier opérateur à avoir la plus grande avance sur les sites compatibles 5G c'est Free Mobile. En effet, l'opérateur de Xavier Niel est actuellement le premier sur la couverture 5G, mais en reprenant majoritairement les fréquences 4G.

Free Mobile premier sur les débits d'après une application Android

Depuis que la 5G est disponible chez Free Mobile, de nombreuses personnes critiquent les débits qui sont parfois moins bons qu'une connexion en 4G. Ce phénomène s'est rapidement répandu sur les réseaux sociaux après les publications de plusieurs Speedtest. Cependant, la réalité des choses serait bien différente si on en croit l'application RNC Mobile qui est disponible sur le Google Play Store.

Cette application dispose d'un module pour tester votre connexion cellulaire, en seulement quelques secondes elle est capable de vous dire le débit descendant et montant que vous réceptionnez en temps réel. En soi, il n'y a rien de révolutionnaire puisque plein d'applications proposent la même chose. La particularité de RNC Mobile c'est qu'elle possède un système de récupération des données de tous les Speedtest effectués. À partir des informations obtenues , l'app est dans la capacité de révéler une moyenne ou même un record enregistré. On ajoute à cela le type de connexion (3G/4G/5G) et l'opérateur.

Selon l'app, c'est Free Mobile qui affiche la plus belle performance en débit descendant ! Un utilisateur de Dijon a réussi à atteindre un débit de 722,8 Mbit/s avec un OnePlus 8 Pro !

Bien évidemment, ce record ne s'est pas effectué sur les fréquences 4G qui ont été reprises pour la 5G. Cet exploit a été enregistré avec la fameuse fréquence 3,5 GHz qui est réputée pour apporter les meilleurs débits descendant et montant en 5G, certains l'appellent "la vraie 5G".



Deux autres records de Speedtest ont également été aperçus avec Free Mobile, le second a eu lieu à Treillières avec 649,77 Mbit/s en descendant et le troisième à Salleboeuf avec 640,92 Mbit/s.

Une bonne publicité pour Free Mobile, il faut dire que l'opérateur donne tout sur le terrain pour proposer une couverture dans les grandes villes et les petites villes afin que tout le monde soit couvert par la 5G. Dans le dernier rapport de l'Arcep, Free Mobile possédait 5 640 sites en 5G quand le second (Bouygues Télécom) était loin derrière avec seulement 1500 sites 5G.



