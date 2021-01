Instagram repense les Stories pour Mac et PC

Il y a 15 min (Màj il y a 15 min)

Corentin Ruffin

Réagir

Il y a du nouveau du côté d'Instagram, et surtout du côté de la version web du réseau social, qui est disponible depuis quelque temps, dans une version un peu plus légère que sur nos mobiles. Mais, petit à petit, les développeurs rattrapent leur retard et cette fois, ces derniers viennent d'annoncer l'arrivée d'une refonte des Stories.



Pour le moment, il semblerait qu'un «petit pourcentage» d'utilisateurs y ait accès, mais la nouveauté devrait rapidement débarquer chez tout le monde.

Publicité

Instagram lance une refonte des Stories en carrousel

Instagram vient donc de sortir un petit changement aujourd'hui dans la conception des Stories sur la version desktop. En effet, une nouvelle mise à jour offre une vue carrousel pratique pour les Stories, permettant de les visionner plus facilement sur votre Mac ou PC.



Le déploiement est déjà en cours sur nos ordinateurs, et à l'heure où je vous parle, il est peut-être déjà possible que vous puissiez en profiter. De mon côté, l'ancienne version est toujours en place, mais des utilisateurs annoncent l'arrivée de la nouvelle vue sur Twitter.



Comme vous pouvez le voir ci-dessus, grâce à nos confrères de 9To5Mac, il est plus facile de voir les Stories précédentes et suivantes à gauche et à droite.

Télécharger l'app gratuite Instagram