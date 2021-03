Le navigateur norvégien Vivaldi est deux fois plus rapide sur Mac M1

Il y a 4 heures

Alban Martin

Vivaldi 3.7 est une évolution majeure du navigateur norvégien, un logiciel toujours confidentiel en termes de parts de marché mais, un peu comme Opéra, souvent en avance sur son temps.



Le but premier de Vivaldi est de faciliter l'utilisation quotidienne avec une ergonomie et des performances de premier plan. Comme le dit très bien l'éditeur, « travailler ou jouer, les gens vivent dans un navigateur aujourd'hui ».



La mise à jour pour les Mac M1

La nouvelle mise à jour 3.7 de Vivaldi répond à ce problème et propose une version plus rapide qui vous aidera à gagner du temps, potentiellement plusieurs heures par an. Désormais, les onglets du navigateur s'ouvrent deux fois plus vite et les nouvelles fenêtres s'ouvrent 26% plus rapidement qu'auparavant. Et cela est vrai pour tous les systèmes d'exploitation, macOS, Windows et Linux.



Plus spécifiquement, Vivaldi 3.7 inclut également un support natif pour les ordinateurs Apple utilisant les nouveaux processeurs M1 basés sur ARM. Améliorant à la fois la productivité et les performances, Vivaldi ajoute des options plus flexibles à ses fonctionnalités intégrées telles que les menus configurables, les commandes rapides et les panneaux Web.

Jon von Tetzchner, PDG de Vivaldi a déclaré :

Je fais des navigateurs depuis 25 ans et une chose a toujours été vraie : la vitesse et les performances comptent. Alors que nous ajoutons plus de fonctionnalités, simplifions la navigation et vous aidons à gérer vos tâches, nous continuerons à travailler sur l'amélioration des performances. Il s'agit d'un processus continu et nous espérons que vous apprécierez ces gains chez Vivaldi autant que nous.

Les nouveautés de Vivaldi 3.7 en détail

Ceux qui ont la chance d’avoir les systèmes Mac Mini, Macbook Air ou Macbook Pro M1 apprécieront encore plus la navigation avec les fonctionnalités de Vivaldi grâce à cette prise en charge native. La navigation avec Vivaldi est 2x plus rapide sur une machine Mac utilisant des processeurs M1, rien que cela.



Les performances dépendent de l'ordinateur et de la façon dont un utilisateur a configuré son navigateur, mais Vivaldi veut s'assurer que peu importe la façon dont un utilisateur choisit de naviguer, son expérience sera plus rapide qu'auparavant.



Comme Google Chrome, Vivaldi a donc travaillé sur la gestion des onglets.

L'utilisation de plusieurs onglets est quelque chose que les gens font tout le temps.



Alors que Vivaldi permet aux utilisateurs de gérer leur chaos d'onglets avec des fonctionnalités telles que les piles d'onglets à deux niveaux récemment introduites, l'ouverture des onglets est désormais plus rapide - ce qui facilite une meilleure expérience utilisateur et augmente la vitesse jusqu'à 2 fois plus vite que la version précédente.



De nombreux utilisateurs peuvent utiliser plusieurs fenêtres de navigateur à la fois. Par exemple, une fenêtre peut être utilisée pour le travail et une autre pour les affaires personnelles.



Vivaldi ouvre désormais une nouvelle fenêtre plus rapidement, rendant la navigation ultra-rapide. Dans Vivaldi 3.7, les nouvelles fenêtres s'ouvrent 26% plus rapidement par rapport à la version précédente.



Si vous êtes intéressé, Vivaldi est disponible gratuitement au téléchargement.