Google annonce que son navigateur Chrome est officiellement le plus rapide sur Mac !

Apple a sans cesse vanté les mérites de Safari, le navigateur internet est décrit comme étant le plus performant sur Mac et le seul qui a atteint l'excellence en matière de confidentialité. Si ce dernier point est toujours d'actualité, le premier ne l'est plus. À 24 heures de l'Apple Event, Google affirme que Chrome est le plus rapide... Ben voyons !

Google Chrome surpasse Safari

Beaucoup d'utilisateurs considèrent que quand on est sur un PC, le meilleur navigateur est Google Chrome et quand on est sur Mac, Safari est le meilleur choix. La firme de Mountain View fait tout pour changer cette vision qu'ont de nombreux consommateurs à travers le monde, l'entreprise a multiplié les mises à jour ces derniers mois et visiblement cela a fini par payer.

Dans un billet de blog relayé par MacRumors, Google assure que les récentes versions de son navigateur ont permis de faire de Chrome le navigateur le plus rapide et performant sur macOS.



Pour prouver sa déclaration, Chrome se base sur le benchmark Speedometer qui évalue la réactivité d'un navigateur internet, après une multitude de tests sur différentes générations de Mac et versions de macOS, l'équipe de développeurs de Chrome a atteint à chaque fois plus de 300 points (ce qui est l'un des meilleurs scores).

Dans son rapport, Google explique que si cette victoire apparait aujourd'hui, c'est grâce à différentes améliorations de technologies qui ont été introduites au cœur de Chrome sur macOS ces derniers mois.

En nous appuyant sur les nombreuses modifications apportées aux performances au cours de l'année dernière, nous avons activé ThinLTO dans M99, une technique d'optimisation de la construction qui donne la priorité au code axé sur la vitesse du navigateur. Le résultat ? Une amélioration générale supplémentaire de la vitesse qui rend Chrome 7 % plus rapide que Safari.

Comme vous le voyez, le gain par rapport à Safari n'est pas énorme, mais peut faire la différence dans certaines situations. Dans le billet, Google insiste bien sur la version M99 qui est la plus optimale, les précédentes n'ont pas réussi à mieux faire face à Safari.

Rappelons aussi que Google a été l'une des entreprises les plus rapides à avoir pris en charge nativement la puce M1 dans les nouveaux Mac, la firme de Mountain View a immédiatement compris le potentiel d'une telle mise à jour pour tirer parti de la puissance de la puce.



Est-ce qu'Apple va réagir à cette annonce ? Le géant californien devrait dévoiler lors de la WWDC 2022 en juin le futur de son navigateur internet : Safari 16. Les utilisateurs attendent des changements et innovations majeurs dans cette nouvelle version. Apple n'a pas le droit à l'erreur, surtout quand certains considèrent que Safari est aujourd'hui le nouvel Internet Explorer.