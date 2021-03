BassMe+ : ressentez le son et les vibrations d'une manière unique

Il y a 4 heures

Alexandre Godard

3

Dans cet article, nous allons vous présenter un produit français, innovant et offrant des sensations encore inconnues. Le défi de BassMe+ est de vous faire ressentir des vibrations à l'intérieur de votre corps pendant une activité numérique. Explications.

Notre avis sur BassMe+

Présentation

Voici le BassMe+. Si vous êtes à la recherche de nouvelles sensations, ce produit risque de vous intéresser. Son objectif ? Vous faire ressentir des vibrations à l'intérieur de votre corps grâce à une sorte de petit caisson de basses qui vient se poser sur votre cage thoracique. Que ce soit pour une session gaming, le visionnage d'un film d'action ou l'écoute de musiques avec des basses prononcées, BassMe+ saura s'adapter et transmettre les vibrations en adéquation avec le contenu auditif ou visuel.

Comment ça fonctionne ?

Jeux vidéo : Maintenant que le BassMe+ est relié à ma manette de PS5, allons-y pour une partie en multijoueur sur le jeu Call Of Duty. Chaque moment où vous pressez la gâchette pour tirer avec une arme où lorsqu'un ennemi vous tire dessus, les vibrations vous font réellement ressentir à l'intérieur de votre corps des sensations nouvelles et pour le coup, plutôt prenantes et intéressantes. L’immersion est bien plus forte, surtout sur ce genre de jeu.



Film : J'ai visionné deux films, l'un d'action et l'autre d'horreur. Pour le premier, chaque course poursuite en voiture ou chaque scène où les coups de feu partent dans tous les sens, cela vous prend aux tripes. Cela apporte réellement un plus au niveau de l'immersion. C'est justement lorsqu'on l'enlève que l'on se rend compte de la différence et du manque de sensations sans le BassMe+. On vit plus intensément ce que l’on regarde.



Musique : Une fois branché à un casque filaire et à l'iPhone, c'est parti pour un tour sur Apple Music. La première sensation est assez déconcertante, vous ressentez les vibrations au moment des basses dans la musique. Si vous poussez le son assez fort dans vos oreilles, les vibrations résonnent dans votre cage thoracique d'une manière intense, voire un peu trop, ce qui peut devenir lassant sur le long terme dans ce domaine.

Afin de trouver votre bonheur, le BassMe+ est équipé de 3 modes d'utilisations différents. Le mode "Full Sounds" réduit les vibrations tandis que le mode "Ultra Bass Mode" pousse les sensations à son paroxysme. Bien évidemment, le mode classique "Bass Mode" est présent. C'est grâce au petit bouton qui se situe sur la droite que vous pourrez switcher de mode en mode très rapidement.

Compatible avec quels objets ?

BassMe+ est compatible avec tous les objets de votre quotidien même si attention, le fait que la "double écoute" n'existe pas sur iOS - hors double paire de AirPods ou Beats, il est impossible d'écouter de la musique sur votre iPhone avec vos AirPods et de relier le BassMe+ en même temps (il faudra se munir d'un casque filaire). Pour ce qui est d’Android, pas de soucis.

N'hésitez pas à consulter la page www.bassme.com/fr/info/cat/2-le-guide-bassme pour voir quels branchements sont possibles ou pas en fonction de vos attentes.

Apple iPhone

Android

PlayStation

Xbox

Switch

PC

Casque VR

Instruments

Platines DJ

Prix, caractéristiques, contenu de la boîte...

Le BassMe+ est vendu au prix de 129.99 € sur le site officiel neuf ou 89.99 € reconditionné et existe en six coloris : noir, bleu, blanc, rouge, rose et gold.



On peut également le trouver chez :

Pour ce qui est de la boîte, on retrouve à l'intérieur pas moins de 4 câbles, pour le rechargement et les connexions filaires aux différents appareils. Il existe également deux tailles de sangles avec chacune un ajustement plus ou moins long afin que la fixation sur votre épaule soit idéale, quel que soit votre âge ou votre morphologie.

Conclusion du test

Après plusieurs jours de test, le BassMe+ s'avère répondre totalement aux attentes placées en lui en ce qui concerne son objectif principal. Il permet de découvrir de nouvelles sensations plutôt agréables même s'il faut avouer que comme tout produit neuf et inconnu, une fois que l'on est habitué, la sensation "waouh" s’estompe.



Sa polyvalence est assez incroyable car il est utilisable dans énormément de domaines même si l'on regrette en tant qu'aficionados Apple que l'association à un iPhone et des AirPods en même temps ne soit pas possible.



À noter également que le BassMe+ est une version améliorée du BassMe et que l'on attend avec impatience un probable BassMe 2 qui devrait corriger, améliorer certains points. Pour finir, je dois avouer que c'est lors du visionnage d'un film d'action ou d'une session "jeux vidéo" sur un jeu de shoot qu'il m'a le plus émerveillé.



Les points positifs :

Produit français

Répond aux attentes

3 modes différents

Plusieurs coloris

Recharge relativement rapide

Très polyvalent et unique dans sa catégorie

Disponible neuf ou reconditionné

Les points négatifs :