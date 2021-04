TripMode permet de filtrer le trafic depuis le Mac App Store

TripMode n'est pas une nouvelle app en soi, mais l'un des utilitaires préférés des possesseurs de MacBook vient de se rendre disponible directement sur le Mac App Store. Depuis 2015, TripMode n'était accessible que depuis le site de l'éditeur, Alix SARL.

TripMode : à quoi ça sert ?

Le but de TripMode est de surveiller et contrôler le trafic Internet sur votre Mac. Que vous soyez en déplacement, ou à la maison en télétravail, TripMode propose des outils de surveillance donc, mais aussi de blocage, de filtrage et de limitation afin de garder une bonne bande-passante et / ou économiser son forfait DATA, notamment en cas de partage de connexion. Que vous vouliez avoir une fluidité hors-pair pendant vos parties en ligne ou une réunion en visioconférence, TripMode se révèle très pratique. Idem si vous voulez savoir tout ce qui transite sur votre Mac et éventuellement empêcher certains services d'envoyer des données. Pour prendre votre décision, vous pourrez voir les volumes ainsi que les adresses des serveurs distants.



Très visuel, TripMode 3 offre plusieurs vues graphiques visibles depuis la barre de statut. On peut d'ailleurs les détacher si besoin de les garder toujours visibles. Mieux, le logiciel développé en Suisse met à disposition quelques options comme les profils qui permettent d'avoir des réglages selon si vous êtes à la maison, au travail, au Starbucks du coin, ainsi qu'un planificateur et une limite.



En somme, TripMode peut être définit comme un firewall simple à utiliser. Si l'on compare avec LittleSnitch par exemple, c'est plus ergonomique et plus accessible. Petit bonus, il inclut même un mode sombre.

Le prix de TripMode 3

Maintenant, la question qui fâche. TripMode offre une période d'essai de 7 jours en passant par le Mac App Store, puis il faudra payer 13,49 € / an. Ce n'est pas excessif, mais c'est à savoir. Cette formule vous assure des mise à jour illimitées, qu'elle soient majeures ou mineures.

