Le nouveau raccourci pour générer l'attestation d'avril 2021

Ce vendredi 30 octobre marquant le début du second confinement en France et donc le retour des attestations de déplacement, nous vous proposons un petit tutoriel pour apprendre à générer des...

Apple a annoncé que la publication de ses résultats pour le deuxième trimestre fiscal de 2021 sera effectuée le 28 avril. Tim Cook et le directeur financier Luca Maestri devraient...

On le sait, malgré des barrières mises en place par Apple et Google, certains développeurs peu scrupuleux réussissent à passer à travers les mailles du filet et publier des applications...