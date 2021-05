Adobe Audition est optimisé pour les Mac M1 et ajoute "Strip Silence"

Il y a 5 heures

Alban Martin

Réagir



Adobe continue de rendre sa collection d'applications optimisée pour les processeurs Apple Silicon. La société a annoncé aujourd'hui que son application Audition pour la production audio fonctionne désormais en mode natif sur les processeurs M1 des derniers Mac. Adobe affirme qu'Audition sur un Mac M1 offre une variété d'améliorations des performances.

Les nouveautés de Audition sur Mac M1

Audition fonctionne désormais nativement sur les systèmes Apple M1, offrant ainsi des performances améliorées pour lʼenregistrement et le mixage de contenus audio de haute qualité. Les amélioration notables incluent une accélération du mixage final et du rendu d’effets audio, ainsi que des mises à jour en temps quasi réel dans l’éditeur de l’affichage spectral. Mais si vous n'avez pas de Mac M1, sachez que les effets audio sont également plus rapides sur dʼautres plateformes, y compris Audition sur Intel macOS (Intel) et Windows.



Il existe cependant quelques limitations à l'exécution d'Adobe Audition sur les Mac M1. La société explique qu'Audition sur M1 ne prend actuellement pas en charge les surfaces de contrôle EUCON ou les panneaux d'extension CEP. De plus, la gravure de CD n'est pas disponible et tous les codecs vidéo ne sont pas actuellement pris en charge. Il va falloir attendre une autre mise à jour.

Strip Silence

Audition ajoute également pour la première fois une nouvelle fonctionnalité Strip Silence, similaire à l'application Logic Pro d'Apple. En français, c'est tout simplement "Supprimer le silence".



La fonctionnalité « Supprimer le silence » vous permet dʼidentifier et de supprimer les régions silencieuses ou inactives dans les clips enregistrés, sans perdre la synchronisation dans lʼaudio multipiste. Utilisez cette fonctionnalité pour améliorer les enregistrements vocaux, les interviews et préparer des montages multipistes, tels que des podcasts ou des documentaires audio. Les paramètres de la fonctionnalité « Supprimer le silence » peuvent être modifiés pour des scénarios uniques, tels que des bruits de fond bruyants ou des niveaux de volume différents entre les participants, afin dʼidentifier et de supprimer facilement les régions de la piste qui nʼont pas de contenu, ce qui permet aux monteurs de gagner un précieux temps, tout cela de manière automatique.



Parmi les autres annonces d'Adobe aujourd'hui, citons un nouvel indicateur de niveau sonore dans Audition et Premiere Pro, des dégradés de texte modernes dans Premiere Pro et des couleurs d'étiquette pour les légendes et une amélioration du découpage des légendes dans Premiere Pro.

Qu'est-ce qu'Audition ?

D'après Adobe, c'est la meilleure application d’enregistrement, de mixage et de restauration audio du marché. Elle est destinée à tous ceux qui réalisent des vidéos, des podcasts et des effets sonores.

Créez, mixez, restaurez des contenus audio. Audition intègre toute une palette d'outils qui vous permettent d'afficher des extraits sonores sous la forme de pistes, de spectres et d'ondes. En plus d’être une puissante station de travail pour fichiers audio, l'application Audition est conçue pour accélérer la production vidéo et les finitions audio, en fournissant toujours un son clair et travaillé.