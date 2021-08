Magic : une app Mac pour dessiner sur le trackpad

Medhi Naitmazi

Les utilisateurs Mac savent à quel point le trackpad Multi-Touch est bon sur les ordinateurs Apple, surtout depuis que la firme propose des zones extra large avec Force Touch. Si vous aimez l’utiliser au quotidien pour naviguer mais aussi pour signer des documents via Aperçu, vous aimeriez certainement pouvoir dessiner tout ce que vous voulez dessus. C’est là que "Magic" entre en jeu.



Magic transforme le trackpad en tablette graphique

Magic est une nouvelle application macOS créée par le jeune développeur João Gabriel, l'un des gagnants du WWDC Swift Student Challenge d'Apple. Bien évidemment, l'application n'est pas prévue pour les utilisateurs professionnels car il n'y a aucun moyen d'utiliser un Apple Pencil sur le trackpad pour faire des dessins précis. Tout se fait avec les doigts.

Néanmoins, l'application tire parti de la bonne qualité des trackpads intégrés des MacBook, ou du Magic Trackpad si vous en avez un pour Mac Mini ou iMac.

Magic vous permet de faire des dessins extraordinaires en utilisant uniquement le trackpad de votre Mac - c'est unique en son genre. En utilisant la technologie Mac, Magic est le moyen le plus agréable et le plus cool de vous exprimer en utilisant uniquement le toucher et la créativité.

Une fois l'application Magic installée, il suffit de la lancer pour transformer le trackpad en tablette graphique. Tout ce que vous avez à faire est de cliquer sur la toile blanche, puis de commencer à dessiner sur le trackpad. Si votre Mac dispose d'un trackpad Force Touch, l'application identifie également les niveaux de pression pour ajuster automatiquement la taille de la brosse - mais il existe également des options manuelles.

Les utilisateurs peuvent modifier la couleur, la taille et l'opacité du pinceau. Il existe également quatre options d'arrière-plan différentes, y compris des lignes et des carrés. Une fois terminé, votre dessin pourra être exporté selon les formats les plus courants.

On regrette simplement l’absence de gestion de calques, mais le développeur a déjà annoncé qu’il travaillait dessus pour une future mise à jour. Cela permettrait d’avoir une plus grande souplesse lors de la phase de création.



En tout cas, Magic est entièrement gratuit et figure déjà dans le top de sa catégorie à peine quelques jours après sa sortie.

