Promo RED SFR : un forfait 30 Go à 10€ seulement !

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

1



C'est reparti pour les offres incroyables sur les forfaits en France. Après Bouygues, SFR contre-attaque avec un petit forfait 4G intéressant. L'opérateur low-cost "RED by SFR" propose 30 Go pour 10 euros seulement.

30 Go pour 10€/mois

La rentrée est passée, mais l'inflation se poursuit avec des tarifs en hausse à tous les niveaux : électricité, gaz, essence, cigarette, etc. Seuls les forfaits mobiles sont en baisse avec des offres intéressantes chez RED SFR.



Depuis quelques heures, RED by SFR met à disposition plusieurs promotions dont un forfait 30 Go à 10€ seulement. On trouve aussi 70 Go à 13€ et 100 Go à 15€.

Dans ces trois forfaits, vous retrouvez les appels et SMS/MMS en illimités, de la data en Europe/DOM (6 Go pour le forfait 30 Go, 10 Go pour les 70 Go et 12 Go pour le 100 Go) ainsi qu'une garantie d'avoir un abonnement sans engagement et sans prix qui double au bout d'un an.

Bien évidemment les forfaits sont proposés exclusivement en 4G, ne vous attendez pas à la 5G.



Les petits détails à connaitre sur RED by SFR

Pour vous éviter de lire les petites lignes (en tout cas les plus importantes) avant de souscrire, voici ce qu'il faut savoir :

La carte SIM est facturée 10€ lors de la commande;

lors de la commande; Si vous dépassez votre enveloppe de data, RED by SFR va vous proposer des recharges de 1 Go à 2 euros (4 recharges maximum);

(4 recharges maximum); Si vous dépassez votre enveloppe de data en Europe/DOM vous serez facturé au tarif de 0,0054 euro/Mo;

Vous avez 3h maximum par appel, au-delà l'appel se coupe et il faut le renouveler;

maximum par appel, au-delà l'appel se coupe et il faut le renouveler; Vous êtes limité à 200 destinataires différents par mois (pour les appels, SMS et MMS);

(pour les appels, SMS et MMS); Vous pouvez résilier l'offre sans envoyer de courrier, directement depuis redbysfr.fr (la demande est prise en compte sous 10 jours maximum) ou par une portabilité sortante via le RIO;

(la demande est prise en compte sous 10 jours maximum) ou par une portabilité sortante via le RIO; Vous disposez d'une option "Montre connectée" payante à 5€/mois. Cela concerne l'Apple Watch, mais aussi les Samsung Galaxy Watch compatibles.

Si vous êtes intéressé, vous pouvez souscrire dès maintenant sur le site de RED by SFR. La promotion est disponible pendant quelques jours, ne tardez pas.