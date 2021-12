Comment installer une ancienne version de macOS ?

Aujourd'hui, nous allons voir comment installer une ancienne version de macOS sur un iMac, Mac mini, MacBook Air, MacBook Pro ou Mac Pro. C'est une solution officielle qui ne sera pas forcément utile au plus grand nombre mais qui pourrait sauver quelques situations compliquées.



Apple joue à cache-cache avec les utilisateurs

Alors que plus personne ne conserve une image disque des anciens systèmes d'exploitation pour Mac sur son disque dur ou sur un autre support, il est parfois utile de revenir en arrière. Même si vous aviez conservé une copie, vous ne pouvez plus installer macOS car les certificats de sécurité ont expiré. Malheureusement, Apple ne propose (pratiquement) que l'installation du dernier système en date à tous ses clients, qui est actuellement macOS Monterey. Mais il y a une solution officielle et facile.

Pour cela, Apple liste les anciens systèmes sur une page d'assistance, avec les 4 dernières itérations disponibles au téléchargement. Il faut savoir exactement où chercher. Apple conserve les anciens installateurs les plus récents dans l'App Store - mais les cache.

Vous ne les voyez pas répertoriés, et vous ne pouvez pas non plus les trouver avec une recherche directe. Il faut avoir le lien magique vers le programme d'installation dans l'App Store.

Pourquoi installer un vieux macOS ?

Il y a plusieurs raisons valables pour downgrader son système Mac. La première pourrait être le manque d'espace disque, certaines versions comme OS X Tiger étaient particulièrement légères.

Par contre, les Mac modernes n'exécuteront pas le programme d'installation Tiger même si vous pouvez le trouver sur le site d'Apple. Ils signalent plutôt qu'il provient d'un développeur non identifié. Cela pourrait également être lié à l'expiration du certificat du 24 octobre 2021.

Autre argument, votre Mac rame sous Big Sur ou Monterey, vous voulez retrouver le peps d'antan.



Enfin, le plus courant, vous avez un logiciel qui ne s'ouvre plus ou qui plante depuis la mise à jour majeure. Il faut donc revenir à une ancienne version de macOS. On parle peut-être de High Sierra, de El Capitan, ou encore Mojave, des systèmes qui ne géraient notamment pas les Mac M1 Apple Silicon.

Comment trouver High Sierra, Mojave, Catalina et Big Sur

Voici tout simplement les liens pour obtenir actuellement l'une des quatre dernières versions de macOS. Dans chaque cas, le lien vous mène à une entrée cachée de l'App Store pour le programme d'installation.

L'App Store vous dira s'il n'est pas possible d'installer la version que vous voulez sur le Mac que vous utilisez. Apple note que vous ne pouvez pas installer de macOS sur une machine si elle est plus ancienne que celle fourni avec ce Mac. Logique.

Vous devrez donc suivre ces liens sur un Mac qui acceptera le téléchargement :

Comment trouver des versions de macOS encore plus anciennes ?

Choisissez parmi les options suivantes pour obtenir la mise à jour officielle des précédentes moutures majeures de macOS directement auprès d'Apple. En cliquant dessus, vous lancerez le téléchargement du DMG :

Dans chaque cas, Apple vous recommande de vérifier d'abord quelle est la dernière version que votre Mac peut exécuter, puis de sauvegarder complètement ce Mac.

Apple note également que vous ne pouvez pas installer une version de macOS par-dessus une version ultérieure. Il faut d'abord effacer le Mac avant d'installer un ancien système d'exploitation.

