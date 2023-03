Comment arrêter et démarrer automatiquement macOS Ventura

Si vous étiez adepte de la planification du redémarrage automatique sur Mac, la venue de macOS 13 Ventura a changé la donne, pas forcément plus simplifier la procédure. Voilà ce qu'il faut savoir pour arrêter et démarrer son ordinateur Apple sans effort, même sur macOS Monterey, l'astuce étant également valable.

Un coup de Terminal

C'est une bonne pratique de programmer votre Mac pour qu'il s'éteigne et redémarre automatiquement, afin que le système vide ses fichiers temporaires et fonctionne de manière optimale. Auparavant, il était facile de le configurer directement dans les paramètres du système d'exploitation. Avec macOS Ventura, vous devrez utiliser le Terminal, chose qui est également possible avec macOS 12 Monterey, ce dernier proposait une interface graphique plus pratique dans l'onglet « Économie d’énergie » des Préférences Système.



L'application Terminal intègre un tas de commandes, dont pmset, un outil de ligne de commande, pour modifier les paramètres de gestion de l'alimentation. Dans ce cas, il est utilisé pour programmer l'arrêt et le redémarrage de votre Mac de manière autonome.

En fonction des indicateurs que vous définissez avec la commande, vous pouvez personnaliser le jour et l'heure du redémarrage.

Dans l'application Terminal, tapez "pmset" avec les paramètres appropriés, puis validez. Vous trouverez ci-dessous une liste des commandes possibles.

Pour ce qui est de la date et de l'heure, vous devez utiliser le format 24 heures HH:MM:SS pour l'heure, formater la date au format MM/JJ/AA ou utiliser un format à une seule lettre pour les jours spécifiques de la semaine (première lettre en anglais). Vous pouvez taper "man pmset" en ligne de commande pour avoir tous les paramètres possibles.

Par exemple, pour programmer votre Mac afin qu'il se réveille tous les lundis à 6h30, vous devez entrer (M pour Monday) :

sudo pmset repeat wake M 06:30:00



Si vous voulez que votre Mac se mette en marche tous les jours de la semaine à 6h30, vous devez entrer :

sudo pmset repeat wake MTWRF 6:30:00



Si vous voulez que votre Mac redémarre tous les jours à 23h00, vous devez entrer :

sudo pmset repeat restart MTWRFSU 23:00:00



Pour que cela fonctionne, il faut évidemment que votre Mac soit éveillé et connecté, dans le cas contraire, il n'exécutera pas la commande. À noter également que si FileVault est activé, vous devez vous reconnecter au redémarrage. De plus, si vous avez des documents ouverts dont les modifications n'ont pas été sauvegardées, cela peut empêcher la fermeture du Mac à l'heure prévue.



En tout cas, vous avez tous les outils pour améliorer la durée de vie de votre Mac, ainsi que ses performances. Pour aller plus loin, n'oubliez pas un utilitaire comme Onyx qui permet de personnaliser à fond macOS.