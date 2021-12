Comment voir le rapport de confidentialité des apps sur iPhone

Aujourd'hui, nous allons voir comment retrouver le rapport de confidentialité des applications apporté par iOS 15.2, une extension bien utile pour savoir avec quels partenaires vos apps préférées communiquent.



Une nouveauté conçue pour préserver votre vie privée

Après avoir introduit le rapport de confidentialité des sites web dans iOS 14, Apple va plus loin avec iOS 15.2 en faisant le même travail sur les applications installées. L'occasion de voir quels services sont les plus gourmands et les plus à même de partager vos données et de vider votre batterie. En effet, certaines applications affichent une liste impressionnante d'urls contactées dès l'ouverture, de quoi se poser des questions.



Nous avons fait le test avec plusieurs applications françaises, les résultats sont assez surprenants. Au lieu de nous croire sur paroles, le mieux est d'essayer cette nouveauté par vous-même. Pour cela, il faut activer le rapport de confidentialité dans :

Réglages

Confidentialité

Rapport de confidentialité des apps (tout en bas)

Activer le rapport de confidentialité

Au départ, vous arriverez sur une vue quasiment vide. Il faut effectivement lancer des applications pour que le système d'exploitation puisse commencer la surveillance et ainsi collecter les informations attendues. Très rapidement, vous allez avoir une liste exhaustive des différents appels effectués, ce qui vous donnera donc une idée du comportement des services. Certains n'utilisent que 4 ou 5 partenaires, d'autres vont bien au-delà avec plus de 30 voire 40 API consultées, la plupart étant pour le suivi et la publicité.



C'est à vous de jouer désormais, sachant qu'Apple fait tout pour vous donner les clés nécessaires à la protection de vos données que ce soit sur iPhone, iPad ou Mac.



Qui active cette fonctionnalité dès maintenant ?