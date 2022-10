Bibliothèque de photos partagée iCloud : voici comment ça marche !

Apple a lancé une nouvelle fonctionnalité majeure pour l'application Photos avec iOS 16.1 qui facilite le partage de photos et de vidéos avec vos proches. Au-delà de la fonctionnalité Albums partagés disponible depuis des années, la bibliothèque de photos partagée iCloud vous permet de partager automatiquement ou manuellement votre bibliothèque de photos entière ou partielle sans effort.

Partagez vos photos avec jusqu'à six personnes

Beaucoup seront ravis que la bibliothèque de photos partagées iCloud soit désormais disponible sur iPhone, iPad et Mac, ce qui rendra la gestion et le partage des photos beaucoup plus transparents. Il a certaines limites comme un maximum de 6 personnes, mais les fonctionnalités et l'intégration sont beaucoup plus avancées que la fonctionnalité actuelle des albums partagés de l'application Photos. Seuls pré-requis, avoir activé le flux de photos iCloud et avoir fait la mise à jour iOS 16.1.



Voici comment Apple le décrit :

La bibliothèque de photos partagées iCloud offre aux familles une nouvelle façon de partager des photos de manière transparente avec une bibliothèque iCloud distincte sur laquelle jusqu'à six utilisateurs peuvent collaborer, contribuer et profiter. Les utilisateurs peuvent choisir de partager des photos existantes à partir de leurs bibliothèques personnelles, ou de partager en fonction d'une date de début ou de personnes sur les photos. Un utilisateur peut également choisir d'envoyer automatiquement des photos à la bibliothèque partagée à l'aide d'une nouvelle bascule dans l'application Appareil photo. De plus, les utilisateurs recevront des suggestions intelligentes pour partager une photo qui inclut des participants dans la photothèque partagée. Chaque utilisateur de la photothèque partagée a accès pour ajouter, supprimer, modifier ou ajouter aux favoris les photos ou vidéos partagées, qui apparaîtront dans les souvenirs et les photos en vedette de chaque utilisateur afin que chacun puisse revivre des moments familiaux plus complets.

Activer la bibliothèque de photos partagées iCloud

Ouvrez l'application Réglages sur votre iPhone exécutant iOS 16.1 (ou iPad sur iPadOS 16.1) Descendez et choisissez l'app Photos Activez le flux iCloud si ce n'est pas déjà fait Sous Bibliothèque partagée, appuyez sur Configurer Appuyez maintenant sur Commencer Choisissez si vous voulez inviter d'autres personnes maintenant ou plus tard Choisissez ce que vous souhaitez inclure dans la bibliothèque partagée Prévisualisez la bibliothèque partagée si vous le souhaitez Envoyez vos invitations pour que d'autres vous rejoignent Choisissez si vous souhaitez un partage automatique ou manuel depuis l'appareil photo (pour les nouveaux clichés) Et voilà, tout est prêt !

Attention, selon la quantité de données et le nombre d'invités, cela peut prendre un certain temps pour que le processus se termine.



Vous pouvez également revenir à Réglages > Photos > Bibliothèque partagée pour modifier vos paramètres à tout moment.

Bon à savoir

L'appareil photo

Une fois l'option activée, dans l'application Appareil photo, vous verrez une icône à deux personnes sur laquelle vous pouvez appuyer pour activer/désactiver le partage direct vers la bibliothèque partagée.

La bibliothèque

Dans l'onglet Bibliothèque de l'application Photos, vous aurez maintenant quelques options après avoir activé la bibliothèque de photos partagées iCloud quand vous cliquez sur les "..." en haut à droite.



Par défaut, la vue affiche "Les deux bibliothèques". Mais vous pouvez afficher votre bibliothèque personnelle et partagée individuellement et désactiver le badge Partager la bibliothèque si vous le souhaitez.

Une option pour la maison

Il existe une option pour toujours ajouter des photos prises avec l'application Appareil photo par défaut lorsque vous êtes à la maison.

Ouvrez l'app Réglages > Photos > Bibliothèque partagée > Partage depuis la caméra > Partager à la maison

Suggestions par défaut

Une autre fonctionnalité que vous pouvez désactiver est les suggestions de bibliothèque partagée qui sont activées par défaut.

Application Paramètres > Photos > Bibliothèque partagée > Suggestions de bibliothèque partagée

Voilà, vous savez tout sur la bibliothèque de photos partagées iCloud dans iOS 16 !