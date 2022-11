Être certifié sur Twitter en 10 minutes ? C'est possible !

Depuis qu'Elon Musk a pris les commandes de Twitter, l'obtention de la certification a complètement changé. Auparavant, ce petit badge bleu était réservé exclusivement aux comptes considérés comme notable dans l'une des catégories prédéfinies par le réseau social. Aujourd'hui, la certification Twitter est accessible à tout le monde... contre la simple adhésion à l'abonnement Twitter Blue !

Obtenez la certification Twitter dès maintenant

C'est un sujet qui fait débat. Depuis le début, la certification Twitter permet de repérer l'authenticité d'un compte, grâce au petit badge, on sait qu'il s'agit bien de l'utilisateur/organisme officiel et pas d'un plagiat. L'ancienne direction de Twitter avait toujours fait attention à attribuer la certification qu'aux comptes où c'était vraiment nécessaire, par exemple pour quelqu'un comme le Président des États-Unis, c'est indispensable, pour Roger qui est agriculteur dans le cantal, il n'y a pas vraiment de besoin.



Cette distinction entre les comptes certifiés et ceux qui ne le sont pas a été correctement maîtrisée par Twitter, jusqu'à l'arrivée d'Elon Musk à la tête de la direction !

Aujourd'hui, n'importe qui peut avoir une certification aux États-Unis et au Canada à condition de payer l'abonnement Twitter Blue à 8$ par mois.

Bien évidemment, le badge de certification perd totalement de sa valeur avec la nouvelle politique mise en place, puisque tout le monde peut l'obtenir et l'effet de rareté disparaît.

En réalité, cette idée n'est que du business, puisque le milliardaire veut juste vous inciter à prendre l'abonnement Twitter Blue afin de rentabiliser le colossal investissement qu'il a réalisé pour le rachat du réseau social.



Si vous êtes intéressé pour obtenir Twitter Blue et donc le badge de certification qui va avec, il existe une solution malgré l'indisponibilité de l'abonnement en France.

À l'heure actuelle, seuls les Américains et Canadiens peuvent acquérir la certification via Twitter Blue, mais il existe en réalité une technique pour contourner... avec notre tutoriel.

Comment obtenir la certification en France

(Rappel : Twitter Blue est un abonnement payant)

Dans un premier temps, il est nécessaire de supprimer l'application Twitter de votre iPhone. Rassurez-vous, rien ne sera perdu, vous pourrez vous reconnecter à votre compte dès que vous l'aurez réinstallé. Téléchargez un VPN. Vous en avez des gratuits ou des payants qui peuvent vous servir après pour d'autres activités (téléchargement, jeux en ligne...). À la rédaction d'iPhoneSoft, on vous recommandera NordVPN qui est pour nous l'un des meilleurs. Une fois le VPN opérationnel, accédez à un serveur situé aux États-Unis. Prenez le serveur de n'importe quelle ville : New York, Chicago, San Francisco... L'intérêt est de simuler votre présence dans le pays de l'Oncle Sam. Rendez-vous dans les Réglages de votre iPhone puis appuyer sur votre nom et prénom en haut. Appuyez sur "Contenu multimédia et achats" et appuyez sur "Compte". Allez dans Pays/Région et sélectionnez "États-Unis". ATTENTION : cette manipulation suspendra vos abonnements en cours et vous fera perdre l'argent disponible sur votre Apple ID pour les achats sur l'App Store et l'iTunes Store. Apple vous demandera une adresse postale et un numéro de téléphone américain pour pouvoir migrer votre compte vers les États-Unis. Voici une adresse que vous pouvez saisir et qui fonctionnera à coup sûr :

Adresse ligne 1 : 239 W 4th Ave

Adresse ligne 2 : (vide)

Ville : Anchorage

État / Région / Canton : AK

Code postal : 99501-2318

Pays ou DOM-TOM : United States

Numéro de téléphone : 443-526-9724 Une fois que cette étape est passée, il vous suffit de vous rendre dans l'App Store. Téléchargez Twitter et connectez-vous avec votre identifiant et mot de passe habituel. Dans le menu latéral gauche, vous aurez Twitter Blue qui s'affichera (vérifiez quand même voir si cela a fonctionné). Quittez Twitter puis reprenez à l'étape 4 de ce tutoriel jusqu'à l'étape 6. Remettez la France comme Pays/Région. Remettez votre vraie adresse postale ainsi qu'un mode de paiement valide. Revenez sur Twitter puis souscrivez à Twitter Blue avec votre mode de paiement Dès que votre abonnement est pris en compte, vous serez instantanément certifié. Attention, l'abonnement coûte 7,99$ par mois.

Télécharger l'app gratuite Twitter