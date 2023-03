Twitter ne recommandera plus les tweets de comptes non certifiés

Le réseau social continue de pousser fortement son abonnement Twitter Blue, qui débloque certaines fonctionnalités exclusives et donne également aux utilisateurs un badge bleu de certification. Dans une nouvelle tentative de convaincre davantage d'utilisateurs de passer à la caisse, la plateforme cessera désormais de recommander des tweets provenant de comptes non vérifiés. En outre, les utilisateurs qui ne sont pas abonnés à Twitter Blue ne pourront plus voter dans les sondages.

L'annonce a été faite lundi par Elon Musk en personne. Le propriétaire de Twitter a précisé que ces changements entreraient en vigueur dès le 15 avril. Selon le patron de Tesla et autre SpaceX, seuls les comptes vérifiés pourront voir leurs tweets affichés dans l'onglet "Pour vous". Cet onglet est utilisé pour afficher des contenus suggérés, en plus des comptes que vous suivez.

Mais ce n'est pas tout. Musk a également indiqué dans le même tweet que les comptes qui ne sont pas abonnés à Twitter Blue ne pourront plus donner leur avis dans les sondages. Il affirme qu'il s'agit là du "seul moyen réaliste de lutter contre la prise de contrôle par des essaims de robots d'IA avancés".

Starting April 15th, only verified accounts will be eligible to be in For You recommendations.



The is the only realistic way to address advanced AI bot swarms taking over. It is otherwise a hopeless losing battle.



Voting in polls will require verification for same reason.