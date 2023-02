Tim Cook annonce un don pour les secours et la reconstruction en Turquie et Syrie

Vous l'avez probablement vu aujourd'hui dans l'actualité, la Turquie et la Syrie ont été touchés par de violents tremblements de terre qui ont fait plus de 3000 morts dans les deux pays. Les dégâts sont colossaux, de grands bâtiments se sont effondrés, des résidences entières ont été détruites et les secours travaillent sans interruption pour aider les victimes de cette catastrophe naturelle historique.

Tim Cook annonce un soutien financier

Que ce soit en Europe, en Asie ou aux États-Unis, tous les médias en parlent depuis cette nuit, la Turquie et la Syrie ont subi deux secousses de magnitude 7,8 et 7,5 à seulement quelques heures d'intervalles. En plus des milliers de pertes humaines, plusieurs villes de Syrie et de Turquie ont vu de nombreux bâtiments s'effondrer, mettant à la rue des milliers de personnes.



L'épicentre du tremblement de terre se trouve à quelques kilomètres seulement de Gaziantep, une ville située en Turquie, à 80 km de la frontière syrienne. Cette ville est l'une des plus peuplées du pays avec plus de 1,8 million d'habitants !

Séisme Turquie - Photo RTL

Face à cette détresse, Tim Cook a exprimé depuis l'Apple Park des condoléances et pensées envers le peuple turc et syrien qui ont été touchés par les tremblements de terres inattendus et dévastateurs. Au-delà des paroles et du soutien, le CEO d'Apple a également annoncé que l'entreprise réalisera un don pour les efforts de secours et la reconstruction des nombreuses structures qui ont été impactés par les deux séismes.

Sending our thoughts and condolences to the people of Turkey, Syria, and anyone affected by the devastating earthquakes. Apple will be donating to relief and recovery efforts. — Tim Cook (@tim_cook) February 6, 2023

Nous adressons nos pensées et nos condoléances aux populations de Turquie et de Syrie, ainsi qu’à toute personne touchée par les tremblements de terre dévastateurs. Apple fera un don aux secours et aux personnes chargées de la reconstruction.

Quand des événements dramatiques ont lieu dans le monde (séisme, inondation, tsunami, incendie de forêt...), Apple n'hésite pas à réaliser des donations afin d'aider à la reconstruction. Le géant californien ne dévoile jamais le montant précis du geste.