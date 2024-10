En Caroline du Sud, la police a saisi plus de 30 000 $ d’appareils Apple contrefaits

Dans la catégorie des produits high-tech contrefaits, Apple se classe probablement en première position dans le classement des entreprises les plus impactés. Les spécialistes de la contrefaçons savent que les produits Apple sont populaires et surtout qu’ils coûtent cher, deux motifs qui les poussent à se concentrer sur les contrefaçons des produits Apple ! Une récente prise en Caroline du Sud a fait le bonheur de la police locale…

Probablement la plus grosse prise de l’année

Le 16 juillet dernier, une opération de routine des agents du bureau du shérif du comté de Florence dans la région de Pee Dee, en Caroline du Sud, a conduit à une saisie impressionnante de produits Apple contrefaits. Tout a commencé par un simple arrêt pour excès de vitesse. Les agents, lors de la vérification du véhicule intercepté, ont découvert une grande quantité de produits contrefaits Apple dans le coffre de la voiture.



Parmi les articles saisis, les AirPods figuraient en grand nombre, il est bien connu que les AirPods, aux côtés des Apple Watch et des iPhone, sont parmi les produits les plus fréquemment contrefaits.

La valeur totale de ces marchandises a été estimée à environ 30 000 $, le conducteur du véhicule a immédiatement été placé en détention et fait face à de lourdes accusations. Il est accusé de transport et de distribution de marchandises contrefaites, une infraction dont la valeur se situe entre 10 000 $ et 50 000 $.



Les peines encourues pour de telles infractions sont sévères, si l’automobile interpellé est reconnu coupable, l’accusé risque jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et une amende pouvant aller jusqu’à 20 000 $. Il est également possible qu’il soit condamné à la fois à une peine de prison et à une amende.



