Life Is Strange 2 : le jeu fait son arrivée sur Mac

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

Belle nouvelle pour les amateurs de la série Life Is Strange (v1.1, 12,8 Go, MacOS 10.11) puisque le second opus vient de pointer le bout de son nez sur Mac.



Après le jeu original, ainsi que le prequel du nom de Before the Storm, c'est donc au tour de la seconde saison, sortie 27 septembre sur PC, de devenir compatible avec les ordinateurs à la Pomme.



Dans ce nouveau jeu, on y incarne Sean et Daniel Diaz, deux frères tentant de fuir au Mexique, suite à une tragédie ayant détruit leur foyer.

Sean et Daniel Diaz fuient leur foyer à la suite d'une tragédie. Craignant la police et devant gérer le pouvoir de Daniel, qui peut déplacer les objets par la pensée, les frères décident de se réfugier au Mexique, dans la ville natale de leur père, Puerto Lobos.

Le décor est posé, à vous de faire le bon choix et de tenter d'aller au bout de cette belle aventure qui plaira aux amateurs de narration et de point and click. La saison complète est donc disponible sur Steam au prix de 39,95€, ou épisode par épisode au prix de 7,99€.