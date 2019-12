Promo RED by SFR : un forfait 4G 100 Go à 15€ à vie

Medhi Naitmazi

Nouveau bon plan sur les forfaits mobiles du côté de RED by SFR avec un forfait 4G 100 Go à seulement 15€ par mois. Une nouvelle offre qui est valable à vie et qui remplace temporairement celle de 60 Go.



Ce forfait propose toute la panoplie habituelles avec les appels, SMS et MMS illimités ainsi que 10 Go de data en Europe (le fameux roaming). Idéal pour terminer l'année en beauté, avant de passer à la 5G fin 2020.



Profitez tout de suite de l'offre RED à cette adresse !

Le forfait 4G 100 go en promotion à 15€ chez RED by SFR

Avec ce forfait RED en promotion vous avez droit à :

Internet 100 Go en 4G, dont 10 Go en Europe et dans les DOM. Au-delà de 100 Go, 1 seul rechargement de 50 Go à 10€ possible.

SFR Wifi et usage modem inclus.

SFR Cloud 100Go offert.

Appels illimités vers mobiles et fixes en France et DOM (sauf Mayotte), 200 destinataire par mois.

SMS et MMS illimités. Appels limités à 3h maximum par appel, coupés au-delà.

Que pensez-vous de ce forfait complet à prix réduit ? Il n'est valable que jusqu'au 23 décembre !



Voilà qui fait de l'ombre aux autres promo sur les forfaits des concurrents.