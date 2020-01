Panne collective pour les drones GoPro Karma en raison d'une faille GPS

Il y a 34 min

Julien Russo

Réagir

Depuis le 1er janvier, de nombreux utilisateurs de drones GoPro Karma ne peuvent plus faire voler leurs appareils. Celui-ci signal qu'il ne trouve plus le signal GPS et qu'il ne peut en conséquence calibrer la boussole qui est nécessaire pour sa navigation dans les airs.



L'absence de mise à jour serait la cause

Les propriétaires de GoPro Karma ont dû être bien embêtés le jour du Nouvel An quand ils ont voulu montrer comment fonctionnait ce petit bijou technologique à leurs convives.

En effet, lors du décollage du drone, celui-ci signalait qu'il ne pouvait exécuter la commande en raison de l'absence de signal GPS.



L'explication de cette panne collective pourrait être en lien avec une absence de mise à jour. Certains matériels procèdent à la réinitialisation de leur date GPS quand l'horloge interne atteint 1 024 semaines. Le hard-reboot qu'effectue de façon autonome l'appareil désactive la synchronisation et donc l'ensemble des capacités de localisation.

Un utilisateur explique avoir trouvé la solution pour contourner ce blocage, il suffit de réinitialiser le contrôleur et de désactiver le GPS de l'appareil, cependant ce n'est pas conseillé.



Depuis fin 2018, GoPro a abandonné le secteur des drones pour se concentrer spécialement sur les caméras dans le cadre d'activités sportives. Cet abandon s'est engendré par une longue période d'absence de mise à jour. La dernière mise à jour du GoPro Karma a eu lieu en septembre 2018 et depuis plus rien. Apparemment, la firme n'aurait pas anticipé ce problème de réinitialisation de date GPS avant d'arrêter les mises à jour logicielles.



Pour tenter de comprendre ce qui s'est passé, le média américain Engadget a contacté GoPro pour avoir une explication. L'entreprise a répondu que : "l'ingénierie s'occupe activement du dépannage".