Les forfaits eSIM de Bouygues au printemps 2020 ?

Il y a 2 heures

Medhi Naitmazi

2

Plus de six mois après Orange / Sosh et quelques jours après SFR / RED, Bouygues annonce sortir ses forfait eSIM au printemps prochain.



En effet, le support de la carte SIM virtuelle intégrée à tous les iPhone récents - depuis les Xs et XR - se profile enfin chez Bouygues Telecom.

Bouygues annonce le support de la eSIM

Alors que l’opérateur se contentait récemment d’évoquer que ses équipes y travaillent actuellement, le compte officiel de Bouygues Telecom a répondu par un tweet à un client impatient. Sans donner une date précise, Bouygues assure que la eSIM qui permet par extension d’avoir un iPhone Dual-SIM, sera supporté entre les mois de mars et juin 2020.



Bouygues serait ainsi le troisième et dernier à s’y mettre, Free Mobile ayant déjà évoqué le sujet et indiqué que cela ne l’intéressait pas.



Voici le tweet :