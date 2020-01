6G : 100 fois plus rapide que la 5G...

Il y a 1 heure (Màj il y a 8 min)

Guillaume Gabriel

6

Alors qu'on est qu'aux prémices de la 5G, avec une arrivée programmée dans les prochaines années en France, voilà qu'on parle déjà de la 6G... En effet, l'opérateur de téléphonie mobile japonais NTT DoCoMo vient de publier un libre blanc dans lequel il évoque la 5G, tout comme son évolution.



Dans ce livre, on y apprend notamment que via le développement de la future norme, cette dernière pourrait être 100 fois plus rapide que sa prédécesseure.

La 6G va aller vite, trop vite...

Alors qu'on peine à imaginer comment la 5G pourrait chambouler nos vies quotidiennes, nous voilà en pleine imagination d'une technologie 100 fois plus rapide, qui pourrait être disponible dans le monde entier, grâce aux satellites.



C'est en tout cas ce que prédit NTT DoCoMo, un opérateur japonais, qui affirme que la technologie pourrait fonctionner dans l'air, sous l'eau, dans l'espace et avec une consommation d'énergie réduite.



Voilà qui laisse rêveur et perplexe, et du côté technique, c'est assez impressionnant : fonctionnant à partir d'ondes, le spectre pourrait se situer entre 100 GHz et 30 THz là où la 5G se situe entre 30 et 300 GHz.



DoCoMo estime que les débits maximums dépasseront les 100 Gbps.



Source