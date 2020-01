LastPass abandonne l'application native pour une app web

Si vous êtes un utilisateur Mac et que vous utilisez un gestionnaire de mots de passe autre que celui proposé par Apple, vous connaissez peut-être LastPass Password Manager (v4.4.0, 11 Mo, MacOS 10.12).



Développée par LogMeIn, l'application native va cependant disparaître du Mac App Store... Heureusement, cette dernière va être remplacée par une application web, pour proposer des mises à jour universelles plus rapides.

Le 29 février prochain, l'application native LastPass Password Manager va donc disparaître du Mac App Store pour faire place à une version web app encapsulée du service.



Malheureusement, avec cette "disparition", l'intégration à macOS va en prendre un coup, notamment du côté des raccourcis. Les développeurs expliquent que la décision a été prise pour « offrir la meilleure expérience » et pour faire face à la nouvelle politique d'Apple et des extensions Safari.



Si le gestionnaire vous intéresse, il faut savoir qu'une version gratuite est disponible (mais limitée), sinon il faudra débourser 39,99 € pour un abonnement à l'année.

LastPass simplifie votre vie numérique. À partir de votre coffre-fort LastPass, vous pouvez stocker des mots de passe et des connexions, créer des profils d'achat en ligne, générer des mots de passe forts et plus encore. Tout ce que vous devez faire, c'est de vous souvenir de votre mot de passe principal LastPass, et LastPass remplit automatiquement le navigateur Web et les connexions d'application pour vous.