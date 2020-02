BlueMail fait son grand retour sur le Mac App Store (et poursuit toujours Apple)

Il y a 4 heures

Julien Russo

Réagir

BlueMail est l'un des clients mail les plus efficace à la fois sur iOS, comme sur macOS. Cependant, cela fait plusieurs mois que les développeurs de l'application se plaignent de pratiques anticoncurrentielles de la part d'Apple et de violation de technologie brevetée. Aujourd'hui, la firme de Cupertino vient d'accepter à nouveau la présence de BlueMail sur le Mac App Store après l'avoir éjecté du jour au lendemain, il y a 8 mois.

BlueMail et Apple, une histoire compliquée...

BlueMail fait son grand retour sur le Mac App Store. Le client mail préféré de plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs à travers le monde avait été absent pendant 8 mois, après une suppression brutale de l'équipe Apple qui gère les entrées et les sorties des apps macOS.

En effet, les développeurs Ben Volach et Dan Volach ont pris le temps d'écrire une lettre ouverte à Apple la semaine dernière pour raconter ce qu'ils ressentaient et leur vécu par rapport à cette grave décision qui mettait en danger l'avenir de BlueMail.



Cette lettre semble avoir fait son petit effet puisqu'Apple a accepté de mettre à nouveau en ligne l'application. Surpris de cette décision, les deux frères ont déclaré : "Nous sommes heureux que les utilisateurs puissent à nouveau obtenir BlueMail via le Mac App Store, mais nous savons que ce n'est pas la fin. Notre expérience a montré que tant que le processus de révision des applications ne comprend pas des contrôles et des équilibres efficaces, Apple détient trop de pouvoir sur petits développeurs".

Ce geste de la part d'Apple ne signifiera pas un arrêt des poursuites pour les deux développeurs. Ils accusent la firme californienne d'avoir volé la technologie brevetée "Blix" qui consistait à générer une adresse mail virtuelle pour rendre confidentielle une vraie adresse mail lors de l'envoi d'un mail vers un destinataire.

Comme par hasard, c'est exactement le même fonctionnement qu'utilise Apple avec sa fonction "Se connecter avec Apple". L'entreprise génère une adresse mail virtuelle pour que le site où vous souhaitez vous identifier ne récupère pas votre adresse mail à des fins de ventes de données personnelles.



D'autre part les développeurs n'acceptent pas les pratiques d'Apple sur sa boutique d'applications. La pomme utiliserait plusieurs pratiques anticoncurrentielles, un exemple ?

Les avis sur l'App Store. Les applications de développeurs tiers sont soumises à une notation qui peut décrédibiliser l'application , alors que les applications d'Apple installées par défaut sur l'iPhone et l'iPad elles ne sont pas soumises à cette notation. Une situation complètement injuste !



Télécharger l'app gratuite BlueMail