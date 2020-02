Les quatre opérateurs français se lancent à l'assaut de la 5G

Avec l'arrivée "imminente" de la 5G en Europe, il est l'heure d'entamer les négociations et les autorisations d'utilisation de la nouvelle norme en France. Sans réelle surprise, Orange, Bouygues Telecom, SFR et Free Mobile souhaitent obtenir les premiers fragments des fréquences, comprises entre 3,4 GHz et 3,8 GHz.



Selon l'ARCEP, les quatre opérateurs souhaitent récupérer des blocs de 50 MHz, vendus à l'unité au prix fixe de 350 millions d'euros.

Orange, Bouygues Telecom, SFR et Free Mobile veulent la 5G

Il est l'heure de sortir le porte-monnaie pour les quatre opérateurs français qui se portent candidats pour l’attribution des fréquences de la 5G. Car oui, ici pas d'enchères, mais bel et bien des achats des 310 MHz disponibles dans un premier temps.



Orange, Bouygues Telecom, SFR et Free Mobile postulent pour des blocs de 50 MHz fixés à 350 millions d’euros l'unité. Logiquement, aucune barrière ne devrait se placer devant le club des quatre, même s'ils auront un calendrier de couverture 5G à respecter : 2 villes par opérateur avant fin 2020, 300 sites en 2022, 8 000 en 2024, 10 500 en 2025...



La plus grande question qui se pose, c'est de savoir si oui ou non il y aura un véritable boycott des équipements 5G créés par Huawei...



Reliez notre dossier pour tout savoir sur l'acquisition des droits de la 5G.



