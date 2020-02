Tuto Apple : comment appliquer des filtres sur une vidéo

Julien Russo

C'est l'une des nouveautés d'iOS 13 et d'iPadOS. Vous pouvez facilement ajouter des filtres à une vidéo, directement depuis l'application "Photos" de votre iPhone. Apple propose plusieurs filtres, donnant un certain style à vos vidéos.

Comment ajouter des filtres sur une vidéo depuis l'iPhone ou l'iPad ?

Plus besoin de passer via Instagram ou toute autre application de filtres. Apple propose depuis iOS 13 et iPadOS, une fonction directement intégrée dans l'application "Photos" de votre iPhone ou de votre iPad.

Bien évidemment, quand on parle de filtre, ce n'est pas les oreilles de chien avec la langue ou les lunettes de soleil, mais plutôt des filtres pour changer les couleurs de la vidéo, pour rendre l'arrière sombre, lumineux, intense et froid...

Vous l'aurez compris, c'est très simple. Il suffit d'ouvrir la vidéo concernée, d'appuyer sur "Modifier" en haut à droite, puis d'appuyer sur le logo "filtres" en bas de l'écran. Sous forme de barre horizontale, vous pourrez glisser pour sélectionner le filtre qui vous intéresse.

Vous aurez parmi les choix : Intense, Intense et chaud, Intense et froid, Spectaculaire, Spectaculaire et chaud, Spectaculaire et froid, Mono, Argenté et Noir.

Pour aller plus loin, relisez notre tutoriel publié lors de la sortie d'iOS 13 à propos de l'amélioration des photos et vidéos.