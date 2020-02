Tuto Apple : comment transférer ses données entre deux iPhone

Alban Martin

Aujourd'hui, nous allons voir comment transférer ses données entre deux iPhone à la sauce Apple. Depuis quelques temps (iOS 12.4), le processus de transfert est simplifié lorsque vous achetez un nouvel iPhone. Il suffit de rapprocher les deux appareils.



Transférer ses données vers un nouvel iPhone

Les étapes sont simples et bien expliquées par Apple. Les voici :

Allumer les deux téléphones Placer le nouvel iPhone à côté de l'ancien La popup de démarrage rapide s'affiche sur l'ancien Appuyer sur "continuer" Scanner l'animation qui apparait sur le nouvel iPhone avant l'appareil photo de l'ancien Entrer le code de sécurité de l'ancien sur le nouveau Configurer Face ID / Touch ID Appuyer sur Transférer en prenant soin d'avoir brancher les deux appareils (et avec Bluetooth activé)



La durée de transfert moyenne est de 5 minutes, et elle permet de ne pas avoir besoin d'une connexion Internet, indispensable en passant par iCloud.



En faisant ainsi, vous récupérerez vos données comme les contacts, apps, mails et autres, mais aussi les réglages Apple Pay et Siri.



Voici la vidéo explicative pour transférer ses données d'un ancien iPhone vers un nouvel iPhone :