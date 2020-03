Comment cacher des photos sous iOS ?

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

6

Saviez-vous qu’il était possible de cacher vos photos les plus sensibles sur iPhone ou iPad ? En effet, iOS et iPadOS ont introduit une fonction pour masquer certaines photos, permettant ainsi de préserver vos données des personnes curieuses mais aussi des apps tierces.



Peu importe la raison, certaines photos ne doivent pas être vues par d’autres personnes que vous. Et si vous ne voulez pas les supprimer, il existe un moyen simple de masquer directement ces photos depuis la galerie de votre appareil Apple.



Voici un nouvel épisode « iPhone Facile », notre rubrique « tuto ».



Comment cacher ses photos sur les systèmes iOS et iPadOS

Nul besoin d'être un expert ou de jailbreak son iPhone ou iPad pour dissimuler des photos intimes ou autres. Il suffit de se rendre dans l’application Photos d'Apple. Une fois que vous avez trouvé les images à cacher, sélectionnez-les.



Ensuite, tout est une question de logique inversée. En effet, Apple a placé l'option de masquage dans le menu de partage. Oui, il faut appuyer sur l'icône de partage (le carré avec la flèche en bas à gauche sur iOS 13) puis descendre la liste des options possibles jusqu'à l'élément "Masquer".



Une fois que vous tapotez dessus et confirmez votre intention, la photo disparait de la bibliothèque normale. Pas de panique, la photo n'est pas supprimée, elle est juste mise à l'abri.

Retrouver les photos cachées

Une fois que vous avez caché la ou les photos, plus aucune app n'y aura accès. De même, la galerie principale ne l'affichera plus. Mais comment la revoir à sa guise ? Pour retrouver les photos cachées par le système, il faudra désormais aller dans l'onglet Albums puis descendre tout en bas pour découvrir l’album "Masqués". C'est celui qui s'affiche juste avant le dossier des éléments récemment supprimés.



Toutes les photos cachées y sont listées, avec toujours la possibilité de les supprimer, modifier, partager, ou démasquer.

Remettre les photos masquées

En effet depuis l'album "Masqués", il est possible de remettre les clichés cachés au bon endroit. C'est pratique si vous vous êtes trompés ou si vous décidez que telle ou telle photo n'a plus besoin d'être dissimulée.



Pour cela, sélectionnez la ou les images, puis utilisez le bouton de partage pour trouver l'option "Afficher". Et le tour est joué.



Qui a déjà eu besoin de cacher une photo sur son iPhone ? Aviez-vous trouvé cette astuce ou passiez-vous par des apps tierces pour sécuriser vos clichés ?



Dommage qu'Apple ne permette pas d'y ajouter un code, cela aurait encore plus de sens...