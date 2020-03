Popcorn Time 4.0 : le streaming gratuit sur Mac, Android et PC

Il y a 3 heures

Alban Martin

4

Comme c'est pratique ! Popcorn Time est de retour au meilleur des moments. Alors que la planète entière (ou presque) est confinée à domicile, les services de streaming mettent les petits plats dans les grands pour vous sauver de l'ennui.



Après Canal+ qui passe en clair pour tous, PopCorn Time revient en version 4.0, après avoir connu de nombreux déboires depuis son lancement en 2014.

Simple et efficace, mais pas pour les contenus français (et bientôt sur iOS)

Comme ses précédentes moutures, Popcorn Time fait dans la simplicité. Basée sur de nombreux services de torrents, l'application affiche une quantité énorme de films et séries, bien présentée et accessibles en un clic.



Alors qu'on peut rechercher ou trier par plusieurs critères habituels, on se rend vite compte que les derniers contenus américains sont présents comme la Saison 8 de Homeland, mais pas les productions françaises. Ne cherchez pas Braquo, Engrenages et autre Baron Noir, elles n'y sont pas.



Par contre, la plupart des contenus sont proposés avec des sous-titres et la qualité d'image est très souvent excellente avec du Full HD. Le tout est fluide et très rapide, pour peu que votre connexion suive.



Si vous l'installez sur MacOS, il faudra réaliser un clic droit puis sélectionner "ouvrir" pour y parvenir, car l'app n'est pas notarisée (tamponnée par Apple).



Enfin, notez que Popcorn Time propose de passer par son propre VPN, mais cela est payant. A l'époque, le logiciel le faisait gratuitement, mais on imagine qu'il faut rémunérer les développeurs. D'ailleurs à ce propos, sur la FAQ, on peut lire que l'application iOS est en cours. Elle était sortie en 2015 puis avait vite été supprimée... Tout ceci n'est pas forcément très légal, surtout si vous n'avez pas les copies originales chez vous.



Mais si vous vous ennuyez, pensez aussi à lire, à chanter, à parler avec vos amis, à jouer aux jeux de société, aux jeux de cartes, aux échecs et autres !