Shared iPad et Activation Lock sur Mac pour les entreprises

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

Apple avec la sortie d’iPadOS 13.4 et de macOS 10.15.4 Catalina hier soir, une poignée de nouveaux outils d'entreprise a été livrée par Apple. Il s’agit de fonctionnalités qui facilitent le travail sur le lieu de travail et notamment dans des environnements avec plusieurs utilisateurs. Ces fonctions existaient déjà du côté du programme éducation de la firme et qui viennent s’ajouter à la solution MDM de la firme de Cupertino.

Shared iPad : le partage d’une tablette Apple

Comme l'a noté Jamf, spécialiste de la gestion de flotte des appareils Apple, la dernière version d'iPadOS 13.4 présente Shared iPad pour les entreprises avec des sessions temporaires sur l'iPad, tandis que macOS lance la gestion de Activation Lock et la prise en charge de la mise en cache partagée. La société de services Jamf propose une assistance le jour même pour chaque nouvelle fonctionnalité.



Auparavant limité à Apple School Manager, l'iPad partagé permet aux entreprises exécutant Apple Business Manager de prendre en charge facilement et en toute sécurité plusieurs utilisateurs avec une ou plusieurs tablettes partagées. À l'aide d'un identifiant Apple géré par l’entreprise, les employés peuvent accéder aux données personnelles, aux applications et aux paramètres sur les iPads communs.



S'appuyant sur cela, les iPad exécutant iPadOS 13.4 peuvent faciliter des sessions de partage temporaires. Cette option efface les données utilisateur lorsqu'un employé se déconnecte, ce qui signifie qu'un iPad partagé est disponible immédiatement après la fermeture de session d'un travailleur. De quoi « switcher » facilement sur un même appareil et sans perte de temps car tout est stocké sur iCloud et sécurisé au nouveau de l’entreprise qui gère le compte global.

Activation Lock sur Mac

Avec macOS 10.15.4, les administrateurs système peuvent autoriser ou interdire Activation Lock, qui nécessite un mot de passe Apple ID ou un mot de passe d'appareil pour désactiver Find My, effacer les données d'un Mac ou réactiver une machine verrouillée. De plus, les administrateurs peuvent désormais récupérer les codes de contournement du verrouillage d'activation au cas où ils auraient besoin de récupérer un Mac verrouillé. De quoi mieux gérer à distance la flotte de Mac.

Partage Internet et cache

Enfin, le partage Internet et la mise en cache commune peuvent être activés à distance sur Mac, ce dernier pouvant réduire les temps de téléchargement et d'installation des logiciels sur les appareils iOS connectés au même MDM.