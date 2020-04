Free Mobile va utiliser le réseau 2G/3G d'Orange pendant encore 2 ans

Visiblement le cordon n'est pas encore prêt à être coupé. Free Mobile et Orange ont demandé à l'Arcep une prolongation de l'itinérance 2G/3G jusqu'au 31 décembre 2022. Soit 2 ans supplémentaires, puisque l'accord devait initialement s'arrêter au dernier jour de cette année. Ce nouveau contrat a été signé le 19 février 2020, mais dévoilé par l'Arcep il y a seulement quelques heures. Une annonce qui risque d'énerver SFR et Bouygues Télécom.

Une itinérance qui aura duré 10 ans à la fin de la collaboration

Quand Orange aura fini de partager ses antennes avec Free Mobile, cela fera 10 ans que l'opérateur à Xavier Niel se sera appuyé sur le réseau d'Orange.

Dis comme cela, ça parait énorme, mais installer ses propres antennes dans un pays aussi grand que la France prend énormément de temps. Il faut un tas d'autorisations et parfois ça bloque à cause de riverains mécontents ou de mairie non coopérative.



Le partenariat entre les deux opérateurs aura débuté dès 2012 lors du lancement des offres Free Mobile qui avait fait du bruit en France, mais aussi à l'étranger.

Progressivement, les débits 3G se sont réduits sur exigence de l'Arcep pour atteindre des vitesses difficilement exploitables pour des vidéos YouTube ou même une utilisation satisfaisante d'Apple Plans. Il a été révélé que le débit sera maintenu à 384 kbit/s en 2021 et 2022.

Jusqu'à la fin de l'accord, Free Mobile aura toujours besoin d'Orange dans les zones les plus en retraits, puisque désormais rares sont les connexions sur le réseau 2G ou 3G d'Orange dans les zones très denses.

Pour les abonnés Free Mobile, les choses continuent comme d'habitude. Le débit via l'itinérance ne sera pas plus réduit, il restera donc à la même vitesse (celle qui avait été mise en place au 1er janvier 2020).

Cette prolongation ne va pas non plus augmenter les tarifs des abonnements chez Free Mobile. D'une part parce que ce n'est pas la mentalité de l'opérateur et de l'autre parce que les coûts d'itinérance ont fortement diminué par rapport au début de Free Mobile, puisque comme les abonnés sont moins nombreux à se connecter sur les antennes d'Orange, il y a moins de trafic et donc une facture moins élevée pour Free Mobile.



Cette prolongation est acceptée par l'Arcep qui déclare : "Cet avenant est examiné par l’Arcep, au regard notamment des objectifs de régulation et des lignes directrices du 25 mai 2016. À ce titre, l’Autorité informe aujourd’hui les acteurs du marché sur l’existence de cet avenant, dans le respect du secret des affaires. Les acteurs du marché qui le souhaitent peuvent faire part de leurs commentaires d’ici le 04/05/2020".

À voir maintenant comment cela va être perçu chez SFR et Bouygues Télécom qui pour rappel n'avaient pas apprécié "l'accompagnement d'Orange" pour le petit nouveau en 2012.

Notons quand même que cet accord repoussé à fin 2022 "ne prévoit aucune augmentation de la capacité des liens d'interconnexion entre le coeur du réseau Free Mobile et celui d'Orange pour l'écoule du trafic total en itinérance."



