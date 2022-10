Orange possède toujours le meilleur réseau mobile en 2022

L'Arcep a mis en ligne son bilan annuel sur les opérateurs mobiles en France pour l'année 2022. Résultat, Orange est encore premier, Free aime l'air frais de la campagne et Bouygues & SFR suivent le mouvement du leader avec un peu de retard.

Orange indétrônable

L'Arcep vient de publier sa 23ᵉ enquête annuelle sur la qualité de service des opérateurs mobiles en France. Une évaluation réalisée au travers de plus d'un million de mesures en 2G/3G/4G/5G sur toute la France entre juin et août 2022.



Définition de l'Arcep :

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est une autorité administrative indépendante française chargée de réguler les communications électroniques et postales et la distribution de la presse.

Globalement, c'est Orange qui obtient la meilleure note et qui est certifié comme "meilleur réseau mobile français" en 2022. Le géant orangé est numéro un sur la navigation web en zone dense et en zone rurale.

Classement des meilleurs réseaux en zone dense (navigation web) :

Orange 98 % Bouygues 97 % Free 95 % SFR 94 %

Classement des meilleurs réseaux en zone rurale (navigation web) :

Orange 97 % Free 86 % Bouygues 81 % SFR 81 %

Classement des meilleurs réseaux en zone dense (vidéo streaming) :

Orange 98 % Bouygues 97 % Free 94 % SFR 93 %

Classement des meilleurs réseaux en zone rurale (vidéo streaming) :

Orange 89 % Free 85 % Bouygues 78 % SFR 78 %

Les principales infos à retenir, Orange est tout le temps premier tandis que SFR est bien souvent dernier. Enfin, Free semble être le numéro deux attitré en zone rurale (campagne) tandis que Bouygues lui vole cette seconde place en zone dense (ville).



La 5G n'étant pas encore vraiment déployée de façon indépendante, elle n'a pas encore le droit à son classement indépendant. Néanmoins, l'Arcep démontre qu'entre 2021 et 2022, le débit descendant moyen (tous opérateurs confondus) a grimpé pour la 5G et diminué pour la 2G/3G/4G.



En ce qui concerne le débit descendant, Orange est une nouvelle fois sur le trône. Il est suivi de loin par SFR et Bouygues. Free se trouve en dernière position dans ce domaine même s'il faut souligner qu'il est encore second en zone rurale.



Classement des meilleurs débits descendants en zone dense :

Orange 217 Mbit/s (143 Mbit/s en moyenne) SFR & Bouygues 163 Mbit/s (84 Mbit/s en moyenne) Free 64 Mbit/s en moyenne avec un pic en zone rurale

Voix et SMS & Axes de transport

Enfin, Orange reste leader en ce qui concerne la qualité vocale des appels, à égalité avec Bouygues Telecom. Au niveau des transports en commun, on apprend sans grande surprise qu'il est toujours aussi difficile d'afficher rapidement une page web dans le TGV, les Intercités et les TER. Une situation qui s'améliore dans les RER et les métros.

Bilan

Orange est le meilleur réseau pour naviguer sur internet, visionner des vidéos, passer des appels ou télécharger un fichier. Free est clairement à la traîne, mais se défend à merveille en zone rurale, surclassant presque tous le temps ses deux concurrents que sont Bouygues et SFR.



Enfin, SFR se retrouve malheureusement bien trop souvent en dernière position. Malgré ces nombreux petits classements, il est important d'indiquer que les résultats sont parfois très proches à 1 ou 2 % près. En 2022, en France, les quatre opérateurs proposent un service 2G/3G/4G très satisfaisant même si des progrès sont toujours possibles et souhaités.

​​​​​​