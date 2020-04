Bientôt le plafond de paiement sans contact à 50€ ?

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Julien Russo

2

Il y a peu, avec votre carte bancaire vous pouviez effectuer des paiements sans contact jusqu'à 20€ maximum. Suite à une décision qui date du mois d'octobre, le plafond est monté jusqu'à 30€. Cependant, en pleine crise sanitaire, le paiement sans contact est mis en avant pour éviter d'être en contact avec le TPE du commerçant. Mais quand on est limité à 30€, on est rapidement coincé (surtout quand on fait une réserve de pâtes ou de papier WC)...

Vers une augmentation de la limite à 50€ ?

Depuis le début du confinement, les transactions sans contact ont augmenté de 5% quand les retraits via les distributeurs ont baissé de plus de 50%. Les clients qui avaient toujours eu l'habitude de payer de façon classique n'hésitent plus à réaliser leurs achats via des paiements sans contact en magasin. Un geste barrière qui permet de rassurer, mais avant tout de se protéger face au Covid-19.

Un boulanger de Laroque des Albères a confirmé à Europe 1 que le paiement sans contact représente 80 à 90% des paiements dans son commerce. Toutes générations confondues ont compris que c'était la solution pour limiter les risques de contamination.

Dès lundi 13 avril, les banques vont donner une réponse à la question "faut-il augmenter le plafond des paiements sans contact ?". Plusieurs banques seraient intéressées de pouvoir proposer des paiements avec une limite plus importante. Mais le risque de fraude refroidit. Il faut rappeler quand même qu'il s'agit d'un paiement sans code, ce qui augmente le risque d'arnaque !



Pour mémoire, le paiement Apple Pay avec l'iPhone n'est pas limité à 20, 30 ou 50€, c'est votre carte qui vous arrêtera !