Syncplay : comment regarder des films à distance avec ses amis

Guillaume Gabriel

Avec le confinement qui dure, l'absence d'activités avec ses proches, ses amis ou son âme soeur se fait particulièrement sentir. C'est que veux résoudre SyncPlay sur Mac et Pac.



Certains services et développeurs cherchent à rapprocher les personnes, que ce soit avec des jeux de société en ligne, des appels vidéo à plusieurs ou l'aide des réseaux sociaux. On trouve des nouveautés ou bien des apps existante comme Houseparty qui connait un succès fulgurant.

Encore peu connue en France, l'application Syncplay risque de faire parler d'elle dans les prochaines semaines, étant donné qu'elle permet de regarder des vidéos à distance, que ce soit avec vos amis ou votre famille.



En effet, le logiciel pour Mac et Windows se vante de permettre de regarder des dessins animés, des films, des émissions de télévision et d'autres médias ensemble.



Comment ça marche ? Le client Syncplay lance un lecteur multimédia sur votre ordinateur, se connecte à un serveur et crée une salle virtuelle sur ce même serveur.



Le gros plus, c'est que tout est synchronisé ensemble, quand l'un met pause, le film stoppera chez les autres... Des spectateurs se joignent pendant le visionnaire ? Ils seront automatiquement à la bonne minute !



Pour le faire fonctionner, il suffit d'avoir le logiciel MPV, MPC ou VLC, puis de télécharger le client Syncplay à cette adresse pour Mac, et cette adresse pour Windows.

Questions / réponses / astuces

Tout le monde peut modifier la playlist partagée. Ce que vous ajoutez se mettra automatiquement à la suite.



Autre point méconnu, SyncPlay permet de chatter directement à partir de la fenêtre du lecteur MPV mais pas les autres comme VLC.



De même, il n'est pas nécessaire que tous jouent exactement le même fichier. Si le fichier a la même durée, il est probablement correct. Cependant, pour que la fonctionnalité de liste de lecture partagée fonctionne, vous devez tous avoir le même nom de fichier pour un film ou une série donnée, vous devrez donc peut-être renommer vos fichiers pour garantir la cohérence entre tous les participants à la session de visualisation.