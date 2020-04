Google Fi supporte la eSIM des iPhone

Il y a 5 heures (Màj il y a 4 heures)

Medhi Naitmazi

1

Google Fi est un service du géant de la recherche qui ne fonctionne actuellement qu’aux USA. Il s’agit ni plus ni moins d’un opérateur qui se base sur trois réseaux et sur deux millions de hotspots WiFi pour assurer une couverture totale. Les forfaits proposent de l’illimité pour un prix unique, que vous l’utilisiez à la maison ou à l’étranger.



Et bien depuis hier, les utilisateurs d’iPhone peuvent activer leur eSIM avec Google Fi.

Google Fi supporte la eSIM des iPhone récents

Les cartes SIM électroniques ou eSIM sont très pratiques et éliminent le besoin d'un petit morceau de plastique lors de la configuration du service cellulaire. Après avoir pris en charge les appareils Pixel pendant plusieurs années, Google Fi peut désormais être activé sur un iPhone via eSIM.



Si les téléphones d’Apple sont pris en charge depuis fin 2018, il fallait passer par la carte SIM physique qu’on recevait par courrier.



Le processus de configuration de Google Fi devient maintenant plus facile sur les iPhones avec de nouveaux abonnés capables d'utiliser une eSIM. Un appareil Apple récent est Evidemment requis - comme l’iPhone XR, l’iPhone, l’iPhone 11 et désormais l’iPhone SE 2020, et uniquement pour les nouveaux utilisateurs qui s'inscrivent à Google Fi. Un point étrange.



Cette fonctionnalité était auparavant exclusive aux appareils Google Pixel 2 et ultérieurs, et ouvre des cas d'utilisation double SIM sur iPhone.

Comment activer la eSIM chez Google Fi

La procédure s’assurera que vous disposez d'un iPhone compatible après avoir rejoint le MVNO de Google via le site officiel et que vous avez installé l’app.



Une fois terminée, vous serez invité à visiter la page de configuration de Fi sur un autre ordinateur. Un code QR qui doit être scanné par votre iPhone sera affiché, le processus se poursuivant sur votre appareil cellulaire.



PS : En France, et en Europe d’ailleurs, Google a déposé la marque auprès de Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), un signe que l’opérateur pourrait arriver chez nous.

Télécharger l'app gratuite Google Fi