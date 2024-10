Free simplifie l'installation des eSIM sur iPhone

Bonne nouvelle pour les abonnés Free Mobile : l'opérateur facilite l'installation des cartes eSIM directement depuis son application iOS. Une mise à jour qui vient fluidifier l'expérience utilisateur, même si le tarif de 10€ pour l'activation reste inchangé.

Une installation simplifiée depuis l'app Free Mobile

Fini le passage obligé par les réglages de l'iPhone pour scanner un QR Code et entrer un code de confirmation. Désormais, tout le processus d'installation d'une eSIM peut être réalisé au sein même de l'application Free Mobile, dans sa version 2.5.1.

Concrètement, les abonnés peuvent commander leur eSIM et l'activer sur leur iPhone en quelques tapotements, sans quitter l'app. Un gain de temps et de simplicité appréciable, qui s'inscrit dans la continuité des améliorations apportées par Free ces derniers mois.

Des évolutions régulières pour l'app Free

Ce n'est pas la première fois que Free améliore son application mobile. En septembre dernier, une mise à jour permettait déjà d'activer une carte SIM et de suivre sa commande depuis l'app. Des options de gestion des lignes mobiles et des préférences de contact pour l'assistance avaient également été ajoutées.



Depuis mai 2024, l'application fait office d'espace abonné unifié en regroupant la gestion des offres mobiles et Freebox. Les clients peuvent ainsi accéder à leurs factures, suivre leur consommation data, changer de forfait ou encore gérer leurs options TV, le tout depuis leur smartphone.



Si l'installation facilitée des eSIM est un plus, on peut toutefois regretter que Free Mobile facture toujours 10€ pour l'activation, là où d'autres opérateurs ont fait le choix de la gratuité. Reste que cette évolution va dans le bon sens et témoigne de la volonté de Free de simplifier la vie de ses abonnés.

