DJI annonce le Mavic Air 2 à partir de 849€

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

William Teixeira

Réagir

Nous y sommes enfin. Après de nombreuses rumeurs, les choses sont désormais officielles . La marque DJI a annoncé son Mavic Air 2 et toutes les caractéristiques sont disponibles. Au programme, un temps de vol plus long et une caméra avec des performances à couper le souffle pour vos photos et vidéos.

Le Mavic Air 2 à partir de 849€

Le nouveau drone haut de gamme de DJI a de sérieux arguments pour justifier ce prix.

En effet, DJI a annoncé un drone capable de voler pendant 34 minutes avec du vent. Durant les tests du fabricant, il a réussi à partir 18,5 kilomètres avec une seule charge ! Sa vitesse maximale a atteint 68 km/h en mode sport. Une belle performance pour un drone dans cette tranche tarifaire.

Au niveau de la batterie, nous sommes sur du 3500 mAh avec une puissance de charge de 38W maximum.



Pour la photographie, DJI annonce des photos jusqu'à 48 mégapixels et des vidéos en 4K à 60 images par seconde. Le Mavic Air 2 réalise également des Hyperlapse en 8K.

Qui dit vidéo en 4K dit une forte utilisation du stockage, mais grâce au codec vidéo HEVC (H.265), le drone enregistrera les images tournées tout en faisant attention à ne pas utiliser trop de stockage.

Pour les vidéos HDR, DJI utilise un capteur "Quad Bayer", la marque explique : "Un seul cadre sépare les niveaux d’exposition dans différentes zones, capturant de manière précise les détails sombres et lumineux. Les images sont superposées pour créer un cliché couleur équilibré et attirant avec une plage dynamique améliorée."

Le Mavic Air 2 possède aussi la fonction OcuSync 2.0 le drone est capable d'envoyer une transmission vidéo en direct jusqu'à 10 kilomètres et en Full HD 1080p.

Autre fonctionnalité intéressante c'est le "FocusTrack", le drone a la capacité de vous suivre pendant vos déplacements. Imaginons que vous êtes en vélo, le drone va vous suivre à la vitesse à laquelle vous vous déplacez, tout en faisant attention aux obstacles via une analyse permanente de son environnement grâce à une caméra avant, arrière et en dessous.



Retrouvez toutes les informations officielles sur le site de DJI.

Télécharger l'app gratuite DJI GO