SoundID : une nouvelle application SoundID Listen pour Mac et PC

Il y a 1 heure (Màj il y a 8 min)

Guillaume Gabriel

Si vous aimez la musique, que vous la travailler de façon professionnelle ou amateur, vous connaissez certainement déjà le groupe Sonarworks. Ce dernier travaille sur des technologies autour du son, pour retrouver des expériences d'écoute proches de celles possibles au sein des studios.



Après avoir lancé une application sur iOS, les développeurs remettent le couvert en annonçant le logiciel SoundID Listen à destination de nos Mac et PC.

SoundID Listen : du son personnalisé pour vos écouteurs

Sonarworks (la société derrière les logiciels audio de précision utilisés par les créateurs de musique primés aux Grammy Awards comme Lady Gaga, Madonna, Rihanna, Adele, Coldplay et Kanye West) annonce la disponibilité de SoundID via sa nouvelle application SoundID Listen pour Mac et Windows.

Le truc sympa, c'est qu'en plus du lancement du nouvel outil, les développeurs offrent 60 jours d'accès gratuit à SoundID Listen pour "aider tous ceux qui sont à la maison à travailler sur leur ordinateur portable, à profiter de films ou à diffuser du contenu en direct".



Pour aller plus loin, SoundID Listen vous permet de personnaliser le son que vous entendez à travers vos écouteurs en fonction de l'appareil que vous avez, de votre capacité auditive et de la façon dont vous aimez la musique.



Comment ça fonctionne :

Téléchargez gratuitement l'application SoundID sur iOS ou Google Play Store et créez votre profil.

Téléchargez l'application SoundID Listen sur Mac ou Windows, connectez votre profil SoundID.



SoundID prend en charge 360 modèles différents d'écouteurs. La liste comprend les AirPods d'Apple (normal et Pro), les écouteurs Beats ainsi que les écouteurs et casques de Bose, Huawei, Jabra, Jaybird, Samsung, Sennheiser et plus encore.



Téléchargez le service sur Mac :

Télécharger l'app gratuite SoundID sur iOS