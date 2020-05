Meeter : une appli Mac pour rejoindre des réunions Zoom, Google Hangouts...

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Guillaume Gabriel

Alors que le déconfinement commence dès aujourd'hui en France, les développeurs semblent se servir de la popularité croissante du télétravail et des conférences en ligne via des applications.



C'est notamment le cas du nouvel outil Meeter, disponible sur le Mac App Store, qui permet de rejoindre rapidement des réunions Zoom, Google Hangouts, etc.



Un gain de temps et un côté pratique, dans le cas où vous avez plusieurs calls par jour, via différentes plateformes.

Meeter : rejoignez des réunions facilement et rapidement

Avec le confinement dans le monde entier, les rendez-vous physiques sont devenus des rendez-vous virtuels où il faut jongler entre Zoom, Google Hangouts, Webex, MS Teams, Google Meet et bien d'autres.



Ainsi, l'application Meeter veut vous aider à vous organiser et à rejoindre les différents calls prévus de votre journée : se glissant dans votre barre de menus, elle récupérera tous vos appels à venir, puis fournira un bouton pour lancer l'appel.



Attention tout de même, l'application n'est compatible qu'avec le calendrier de macOS : si vous ne l'utilisez pas, il faudra tout rentrer manuellement.



Le petit plus, c'est la possibilité d'ajouter des contacts avec qui nous sommes en relation fréquemment, comme un collègue, pour pouvoir l'appeler en un clic.



Meeter est disponible gratuitement sur le Mac App Store !

