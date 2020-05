Transmission 3.0 pour Mac : le support du mode sombre

Il y a 3 heures

Alban Martin

Le client torrent Transmission pour Mac vient de renaitre avec une mise à jour 3.0 importante qui intervient près de deux ans après la dernière v2.90. Et l'avant-dernière avait également pris deux ans à sortir.



Ce logiciel open-source qu'on croyait une nouvelle fois à l'abandon nous propose une longue liste de changements, d'améliorations et de corrections. Si la plupart s'applique à toutes les plateformes supportées, sur MacOS, Transmission supporte désormais le mode sombre.

Transmission 3.0 est disponible au téléchargement

Avec cette nouvelle version 3.0, outre le mode sombre, Transmission apporte son lot d'améliorations comme une réduction du poids, l'utilisation de technologies de code plus récente comme ARC pour réduire les crashs sur Mac. De même, le support de Growl est abandonné au profit du centre de notification qui nécessite macOS 10.10.



Ailleurs, on note un meilleur support des connexions en IPV6, l'ajout des Peer ID de Xfplay, PicoTorrent, Free Download Manager, Folx, et autre clients torrents comme Baidu Netdisk, des fix de sécurité en pagaille, etc.



Par contre, si vous voulez mettre à jour Transmission, il faudra télécharger le DMG ou l'EXE selon votre plateforme car le système de mise à jour automatique est cassé avec cette version 3.0. Elle fonctionnera pour la prochaine mouture.



Transmission reste une application gratuite et open-source à retrouver sur Github.



Son avantage par rapport à uTorrent par exemple, c'est qu'il est vraiment light sans pop-up, toolbar et autres choses envahissantes. On l'utilise depuis des années à la rédaction et il ne nous a jamais laissé tomber.



Disponible sur MacOS, Transmission l'est aussi sur toutes les distributions Linux et Windows. Allez voir le site officiel