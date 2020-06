Apeaksoft vous aide à faire face aux erreurs d'iOS sur Mac et PC

Il y a 5 heures

Article Sponsorisé

1

Au travers de ce blog, il nous arrive de vous présenter des produits d’éditeurs qui nous contactent pour gagner en visibilité. Bien que cela soit parfois du contenu sponsorisé, nous tenons à ne présenter les outils que réellement intéressants pour notre communauté.



Cette fois-ci, c’est le studio Apeaksoft qui nous a contactés afin de nous parler de son logiciel “Restauration de Système iOS” qui, comme son nom l’indique, permet d’éviter les désagréments causés par le crash ou le blocage du système d’exploitation d’Apple.



Échec de déverrouillage, blocage sur le mode récupération ou sur le logo Apple ou encore écran noir : ce ne sont pas les raisons qui manquent de se retrouver coincé sans savoir quoi faire. C’est là que l’outil intervient pour des tentatives de sauvetage…

Apeaksoft permet de faire face aux bugs d’iOS

Bien que les erreurs dues au système d’exploitation d’Apple se font de plus en plus rares, nous ne sommes jamais à l’abri de petites brèches pouvant se transformer en de véritables fissures irréversibles.



Avec iOS 13, la Pomme va toujours plus loin en matière de sécurité et de confort d’utilisation, mais des problèmes peuvent toujours survenir sur nos appareils, et ce, de façon totalement anodine.



Qui n’a jamais eu ce stress que de voir son iPhone bloqué sur l’écran noir orné de la pomme blanche ? Problème qui fait appel au mode récupération d’iOS (DFU) qui, lui aussi, peut se montrer capricieux et délicat à gérer.



Des raisons, on pourrait encore en citer (vous pouvez les retrouver à cette adresse), mais parlons plutôt de la possibilité que de faire face à ces dernières sans avoir à faire appel à un spécialiste.

C’est là qu’intervient l’outil iOS System Recovery du studio Apeaksoft qui tente de répondre à ces différentes menaces. Disponible pour Windows et macOS, ce dernier peut vous aider à ramener votre système iOS à la normale, très facilement et sans risque.



Après installation, il vous suffit de relier l’appareil défectueux à votre ordinateur, puis de sélectionner le modèle et votre version d’iOS. En un simple clic sur “Réparer”, l’outil va alors partir à la recherche aux informations afin de dénicher les éventuelles causes provoquant le blocage.



Une fois l’erreur trouvée, le logiciel dénichera alors une solution pour sortir votre appareil de son piège et tentera la réparation.

La belle nouvelle, c’est qu’avant de passer à la caisse comme beaucoup d’applications similaires le demandent, il est possible de télécharger une version d’essai permettant de vous faire une idée des possibilités.



Le logiciel vous plaît ? Alors il ne vous restera plus qu’à payer une licence à vie de l’outil, actuellement en promotion à 62 euros pour Windows et pour Mac.

Cadeau bonus : une vidéo expliquant comment récupérer les données perdues sur iPhone :

Ceci est un article sponsorisé par l'éditeur.