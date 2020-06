Comment utiliser le partage audio d'iOS avec AirPods et Beats

Alban Martin

Souvenez-vous avec la sortie d'iOS 13.1 fin septembre 2019, Apple lançait la nouvelle fonctionnalité de partage audio découverte dans la bêta 2 d'iOS 13. Cette option permet aux utilisateurs de partager l'audio d'un iPhone avec plusieurs paires d'écouteurs AirPods ou de Beats. Apple propose désormais une vidéo pour expliquer son utilisation qui fait partie de notre dossier iPhone Facile.

Le partage audio : comment ça marche sur iPhone

Pour en profiter, vous aurez besoin de deux choses. Premièrement, Un casque compatible (puce H1 ou W1 minimum) avec le firmware à jour et iOS 13.1 sur un iPhone récent, cf plus bas.



Avec lui, on peut écouter la même musique avec deux paires d'écouteurs ou deux casques en Bluetooth reliés à un iPhone ou iPad. Pour ce faire, voici le tuto d'Apple :

Ouvrir le centre de contrôle sur l'iPhone associé à des AirPods ou Beats Appuyer sur le bouton AirPlay du lecteur à droite Appuyer sur "partage audio" Rapprocher un second iPhone lui aussi associé à des écouteurs compatibles Accepter sur le premier iPhone Accepter sur le second Le flux audio est diffusé aux deux !



Et voici la vidéo en question :

Voici comment écouter votre musique, vos films et vos podcasts préférés avec un ami. Sous iOS 13, vous pouvez partager l’audio avec deux paires d’AirPods ou deux casques ou paires d’écouteurs Beats sans fil.

Listes des casques compatibles partage audio

AirPods 2

AirPods Pro

Beats Solo Pro

Powerbeats Pro

Beats Studio3 Wireless

BeatsX

Powerbeats3 Wireless

Solo3 Wireless

Liste des appareils iOS compatibles partage audio