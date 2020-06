Site porno : FranceConnect écartée par le gouvernement

C'est le secrétaire d’État au numérique, Cédric O, qui a expliqué que le gouvernement a décidée de ne pas forcer l'utilisation de FranceConnect pour se connecter aux sites pornographiques. Alors que le contrôle obligatoire a été approuvé en janvier par l’Assemblée nationale, puis par le Sénat en juin, il reste à déterminer les moyens de vérification de l'âge. Seule certitude rapportée par le journaliste Benjamin Hue, ce ne sera pas le portal FranceConnect qui sera utilisé. Pour mémoire, FranceConnect est un portail d’accès aux différents services publics français, grâce à un système de connexion centralisé qui permet de payer ses impôts, de suivre son compte Ameli, de demander une carte grise, etc.

